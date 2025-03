Sicurezza 2025: un punto di riferimento per il security&fire

Le premesse per SICUREZZA 2025 sono davvero promettenti: i primi numeri della manifestazione testimoniano la fiducia che il settore le conferisce anche a livello internazionale. Un appuntamento imperdibile per chi vuole rimanere aggiornato sulle ultime tendenze, creare connessioni strategiche e scoprire le tecnologie che plasmeranno il futuro della sicurezza di cose, persone e città.

A nove mesi dall’apertura, SICUREZZA 2025 si conferma come un evento imperdibile per il settore. Con oltre 200 aziende che hanno già formalizzato la loro presenza, di cui il 20% rappresentato da nuovi brand o da ritorni significativi come Assa Abloy Italia, Nice, Risco Group e Vedetta2 Mondialpol, e una crescita interessante della sua dimensione internazionale con aziende provenienti da 21 paesi, la manifestazione si presenta come un hub essenziale per il mercato europeo di security&fire e l’unico vero momento di riferimento in Italia.

SICUREZZA 2025: un punto di riferimento per il periodo storico che stiamo vivendo

SICUREZZA 2025 arriva in un momento chiave per il comparto, che deve affrontare nuove sfide normative e tecnologiche. L’applicazione della direttiva europea NIS2 sta ridefinendo il concetto di sicurezza, aumentando le responsabilità di produttori e installatori nella progettazione di sistemi affidabili e rispettosi della privacy. Questo cambiamento rende indispensabile il confronto tra professionisti, l’aggiornamento sulle soluzioni più innovative e la formazione continua: tre pilastri che SICUREZZA offrirà attraverso convegni di alto livello e iniziative mirate.

La manifestazione offrirà una panoramica completa delle soluzioni per la protezione di cose e persone: da quelle per il residenziale a quelle per le grandi città e i siti sensibili, che necessitano di tecnologie avanzate per la protezione di infrastrutture critiche, grandi eventi e spazi pubblici, fino alla sicurezza dei dati, ormai intrinseca ad ogni tipo di tecnologia.

SICUREZZA 2025 non sarà solo un’esposizione, ma un vero e proprio punto di riferimento per il settore security & fire in Italia e in Europa. Grazie a un attento ascolto delle esigenze del comparto e a un lavoro sinergico con le aziende e le associazioni, sarà un evento su misura per il settore. Un appuntamento imperdibile per chi vuole rimanere aggiornato sulle ultime tendenze, creare connessioni strategiche e scoprire le tecnologie che plasmeranno il futuro della security

L’integrazione con MIBA 2025

In un momento in cui la sicurezza non è più un elemento a sé stante, ma un fattore imprescindibile sin dalla fase di progettazione di edifici e città, acquista ancora più valore il fatto che SICUREZZA 2025 sarà parte integrante di MIBA, un evento che mira a creare un ecosistema fieristico dedicato a materiali, soluzioni e tecnologie per la realizzazione di edifici e ambienti urbani sempre più efficienti, sostenibili, sicuri e connessi. La concomitanza con SMART BUILDING EXPO, MADE Expo e GEE – Global Elevator Exhibition, consentirà di affrontare il tema della sicurezza a 360 gradi, valorizzandone al massimo il ruolo fondamentale nel costruito: dalla protezione fisica alla sicurezza antincendio, dall’integrazione di sistemi smart per la gestione e il monitoraggio degli accessi fino al fondamentale tema della sicurezza del dato.