Softpi rinnova la sponsorizzazione del DMS 2022

Softpi annuncia di aver rinnovato per il secondo anno consecutivo la sua partnership con Data Management Summit 2022 (DMS 2022), l’evento internazionale che nasce dall’impulso di offrire diversi approcci orientati al marketing o alla trasformazione digitale.

Rivolto a CIO, CTO, CDO, BI Manager, Data Governance Officer, Data Scientist, il DMS si svolgerà in tre tappe, Italia, Latam e Spagna, alternando lo svolgimento in presenza a quello in live streaming. Si parte il 7 luglio da Roma dal vivo, per proseguire poi in streaming il 20 settembre nell’edizione Latam e tornare nuovamente in presenza nella tappa conclusiva di Madrid, il 20 ottobre.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Andrea Querci, Presidente di Softpi: «Abbiamo creduto fin da subito all’evento e dal momento che l’edizione DMS 2022 si svolgerà in territori nei quali noi già operiamo, come Italia, Latam e Spagna, abbiamo deciso anche quest’anno di supportare tutte e tre le tappe».

Come proseguito da Michele Iurillo, Founder del Data Management Summit: «Mi piace molto l’azienda toscana e sono contento che l’evento possa aiutare a consolidare la loro presenza nei mercati di riferimento. Sono italiano e ho un debole per le realtà nazionali che portano il nostro modo di lavorare sui dati in giro per il mondo».

In qualità di sponsor, nella tappa di Roma Softpi parteciperà ad una tavola rotonda per approfondire il tema del Data Replication e Data Matching, la tecnologia che utilizza Intelligenza Artificiale per risolvere i problemi che si trovano nei dati di contatto e nel business.

Data Management Summit 2022: perché partecipare

Il DMS è un evento esclusivo per guidare la comunità di gestione dei dati nel panorama tecnologico, un forum di discussione aperto per condividere esperienze e casi d’uso. Un summit essenziale per CIO, CTO, CDO, BI Managers, Data Governance Officers, Data Scientists che implementano tecnologie emergenti per risolvere nuove sfide tecnologiche. L’evento si svolge in differenti edizioni ed in differenti paesi. L’edizione italiana si terrá il 7 luglio a Roma presso la sede di SMI, quella LATAM é per il 20 settembre (solo online) e quella spagnola come sempre il 20 ottobre presso l’universitá Nebrija di Madrid.

Per registrarsi occorre farlo sul sito. L’evento é limitato ai professionisti del settore del dato sia provenienti da aziende finali, sia da vendor e aziende di consulenza.