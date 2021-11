Tenda Technology per la prima volta a Sicurezza 2021

Tenda Technology, attiva , attiva nell’ambito delle soluzioni per la smart home, il networking e la videosorveglianza consumer e professionale , annuncia la propria partecipazione a Sicurezza 2021, che si terrà presso Rho Fiera Milano dal 22 al 24 novembre.

In occasione della kermesse milanese, i visitatori degli spazi Tenda Technology (Pad. 5P – Stand M12) potranno vedere in anteprima una serie di soluzioni dedicate alla videosorveglianza, che inaugurano una linea di prodotti completamente nuova per l’Azienda. Tra queste sarà in mostra il Kit HD wireless a 4 canali K4W-3TC, ideale per la protezione di abitazioni, negozi, ristoranti, uffici e magazzini, che è composto da un NVR (Network Video Recorder) e quattro telecamere Wi-Fi da 3 MP con supporto alla connessione automatica. Questo kit consente la creazione in tempi brevissimi di un efficace sistema di videosorveglianza, garantendo immagini a colori di alta qualità anche di notte ed elevati livelli di protezione, grazie a sofisticate tecnologie di S-motion e di Target Recognition basate su AI, nonché allarmi luminosi e acustici in grado di scoraggiare eventuali intrusi.

Sul fronte della videosorveglianza si segnala poi la nuova Telecamera IP Wi-Fi 2K da esterno CT6 che, con la sua risoluzione video 2K, l’audio bidirezionale full-duplex, il rilevamento del movimento intelligente e funzioni di allarme sonoro e luminoso, è particolarmente indicata per il controllo di cortili, giardini, negozi e scuole.

Per quanto riguarda le soluzioni per il monitoraggio interno di abitazioni, negozi e uffici, si potranno poi vedere in funzione le Telecamere IP Pan/Tilt CP3, CP6 e CP7, in grado di assicurare una copertura visiva a 360° e dotate di risoluzioni rispettivamente di 1080P, 2K e 4MP. Queste nuove telecamere Wi-Fi sono, inoltre, dotate di audio bidirezionale, sofisticate funzionalità di rilevamento del movimento e allarmi sonori e luminosi. Oltre a un eccellente livello di protezione, garantiscono poi anche la massima tutela della privacy, grazie a tecnologie di crittografia AES 128 bit, alla certificazione di sicurezza ISO/IEC 27018 e alla possibilità di oscurare l’obiettivo quando si ritorna a casa con un semplice tocco sull’app di controllo.

Le proposte firmate Tenda Technology dedicate alla videosorveglianza sono, infine, idealmente completate dall’NVR HD PoE N6P-4H. Perfetto per la protezione di locali pubblici, negozi e uffici, ma anche scuole, fabbriche ed edifici di grandi dimensioni, questo flessibile ed efficiente NVR è in grado di alimentare telecamere PoE fino a 250 metri di distanza, gestire telecamere 4K UHD dei brand più diffusi e offre, infine, un’uscita video 4K UHD e una capacità di archiviazione di 10 TB.

Ad attirare l’attenzione dei visitatori dello stand di Tenda Technology saranno sicuramente anche le numerose proposte basate sulla nuova tecnologia Wi-Fi 6, primo fra tutti il nuovo Router TX9 Pro. Basato su SoC Intel GRX350 e coadiuvato dal chipset WAV654 a 1.6 GHz, questa nuovo router è in grado di vantare una velocità nelle connessioni wireless fino a 2.976 Mbps a bande unificate, rappresentando la scelta ideale per chi ricerca le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia.

Nell’ambito delle proposte basate su tecnologia Wi-Fi 6 spiccherà poi anche Nova EX6, un sistema Wi-Fi Mesh AX1800 di nuova generazione, dotato di quattro amplificatori wireless indipendenti e tecnologia beamforming, mentre nell’ambito delle soluzioni basate su tecnologia Wi-Fi 5 si segnala l’Extender A21, il più potente ripetitore di segnale sul mercato della sua categoria.

IP-COM, Azienda del gruppo specializzata nelle soluzioni di networking ad alte prestazioni progettate per il mercato enterprise. Presso lo stand di Tenda Technology sarà, infine, possibile toccare con mano anche una serie di proposte firmate, Azienda del gruppo specializzata nelle soluzioni di networking ad alte prestazioni progettate per il mercato enterprise.

Tra queste proposte si segnalano, in particolare, la Mini Basestation EW12, una soluzione Tri-band Wi-Fi AC2600 con antenne integrate e avanzate tecnologie Mesh, e CompFi 6, un router Tri-band di classe enterprise con tecnologia True Mesh basato su CPU quad-core Qualcomm, in grado di evitare rallentamenti delle connessioni anche quando vi sono 200 utenti collegati contemporaneamente.