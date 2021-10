TP-Link presente a SIA Hospitality Design 2021

TP-Link, produttore di soluzioni di networking, rinnova la sua attenzione per il mondo dell’hotellerie e annuncia la sua partecipazione a SIA Hospitality Design 2021, l’evento italiano dedicato al settore dell’ospitalità che dà spazio al design, alle forniture, all’arredo, ai servizi e alle nuove tecnologie dedicate alle strutture ricettive. L’appuntamento si svolgerà in presenza da mercoledì 13 fino a venerdì 15 ottobre presso la Fiera di Rimini.

Dopo la battuta d’arresto forzata nel corso del 2020 a causa della pandemia mondiale, il segmento dell’Hospitality sta ripartendo e, per farlo, deve cogliere nuove opportunità che possano far crescere in modo positivo il business e rispondere alle attuali esigenze di una clientela che ha modificato il proprio approccio al viaggio. Una di queste è sicuramente la digitalizzazione, elemento diventato imprescindibile per le circa 34.000 strutture ricettive italiane dal momento che l’intero customer journey è stato ripensato in modalità “contactless”. Servizi come il check-in/check-out, il pagamento, le prenotazioni dei servizi e le comunicazioni con il personale dell’hotel avvengono infatti sempre più spesso per via digitale.

Molti professionisti del settore hanno già colto il potenziale delle nuove tecnologie (Wi-Fi 6, 5G, Intelligenza Artificiale, Internet of Things etc.), ma c’è ancora tanto da fare. Per questo TP-Link si propone come partner tecnologico, per dare vita a una infrastruttura di rete stabile, efficace e diffusa anche su ampie metrature.

La presenza a SIA Hospitality Design offre all’azienda l’occasione per entrare in contatto con gli attori di tutta la filiera – general manager, proprietari di hotel, decision makers di catene internazionali e strutture ricettive extra alberghiere e altri – e far conoscere i punti di forza della propria soluzione business wireless & networking Omada SDN, valida per le esigenze di connettività di qualsiasi struttura ricettiva, dal piccolo B&B fino al Resort 5 stelle.

L’ecosistema Omada SDN comprende Access Point, Switch e Gateway gestibili da un’unica piattaforma centralizzata con accesso Cloud. Tra prodotti più innovativi della gamma Omada SDN in mostra durante la fiera troviamo gli Access Point Wi-Fi 6 (indoor, wall e outdoor). Ideali per essere installati negli spazi comuni dell’hotel, come sale meeting, hall e ristoranti, essi permettono di gestire al meglio il traffico dati in ambienti con numerosi utenti connessi contemporaneamente, evitando lag e rallentamenti.

Grazie all’intuitiva piattaforma di gestione, al prezzo competitivo e all’estrema scalabilità della soluzione, sono numerose le realtà del mondo hospitality che si sono affidate a TP-Link per la realizzazione della propria infrastruttura di rete. Una di queste è l’Hotel Felix Olbia, un nuovissimo hotel 4 stelle superior concepito come smart hotel situato nel centro della città di Olbia. Il progetto, realizzato dal TP-Link Gold Partner Tecnodata, ha previsto la realizzazione di una rete Ethernet interamente gestita da apparati TP-Link, sia per quanto riguarda il centrostella IP che per la rete distribuita Wi-Fi.

Il core della rete LAN è stato infatti realizzato con Switch TP-Link ridondati, mentre la rete Wi-Fi è diffusa capillarmente grazie all’installazione, in ogni singola camera, di un Access Point EAP235-Wall. Nelle zone comuni ad alta densità sono state messe in campo tutte le potenzialità del Wi-Fi 6: maggior velocità, migliori performance nelle aree affollate, minori consumi energetici. ll progetto ha infatti previsto l’installazione di Access Point Wi-Fi 6 TP-Link EAP620 HD ed EAP660 HD. La gestione centralizzata della rete è stata implementata tramite il Cloud Controller Software Omada SDN, che permette la configurazione dell’intero network in maniera semplice e scalabile.

Presso lo stand in fiera sarà possibile toccare con mano anche alcuni nuovi prodotti della gamma SOHO, che comprende la serie di dispositivi che integrano lo standard Wi-Fi 6, ovvero il nuovo sistema mesh Deco X20-4G, il modem router VX220-G2v, il router Archer AX73 e il Range Extender RE505X, ma anche le videocamere smart da interno e esterno Tapo C200 e C310.

COORDINATE IN FIERA

Padiglione: D1

Stand: 090