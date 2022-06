Tutto il knowhow di EBV Elektronik a embedded world

EBV Elektronik, società Avnet, sarà presente a embedded world, la manifestazione ormai considerata di punta per la comunità embedded, che si volgerà dal 21 al 23 giugno 2022 a Norimberga, in Germania. Qui sarà possibile toccare con mano nuovi prodotti e innovazioni, assistere all’embedded award e a numerosi format e conferenze dove verranno messi a fuoco, discussi e approfonditi argomenti all’avanguardia.

Durante l’evento, presso il Padiglione 3A Stand 125, EBV Elektronik illustrerà, infatti, le proprie competenze attraverso una dozzina di postazioni dedicate che integrano i contenuti di 19 diversi fornitori e partner.

Le postazioni presenti nello stand sono tutte accomunate nel tema “Passion Connects!” che dà il titolo allo show. Spaziano dall’IA (Intelligenza Artificiale) all’IoT (Internet of Things); dall’analogica all’alimentazione; dai sensori all’elaborazione; dalle tecnologie per le soluzioni avanzate utilizzate negli impianti industriali e nelle smart city a quelle impiegate in ambiente residenziale.

Le 12 postazioni applicative presenti nello spazio EBV Elektronik includeranno:

Passion Connects

IoT

Intelligenza artificiale

Infrastrutture cittadine

Industria, scienza e medicale

Automotive e aerospaziale

Illuminazione, casa e building

Rilevamento intelligente e connettività

Analogica e alimentazione

Elaborazione di fascia alta

Sicurezza e identificazione

Embedded – tramite Avnet Embedded

I visitatori dello spazio EBV potranno analizzare al Padiglione 3A Stand 125 le proprie sfide di progettazione e sottoporle ai tecnici esperti del portafoglio di prodotti e delle tecnologie EBV Elektronik che saranno presenti nello spazio fieristico di Norimberga.