Var Group: digitalizzazione sostenibile al centro dell’evento di Riccione di questi giorni

“Equilibri sostenibili: modelli digitali che creano valore” è questo il titolo dell’evento Var Group che si terrà il 20 e 21 settembre a Riccione (SEGUILO ONLINE A QUESTO LINK).

A due anni di distanza dall’ultima Convention, Var Group torna con un appuntamento ricco di ospiti, testimonianze e speech con un panel arricchito dai videomessaggi delle istituzioni.

La due giorni che si terrà nella città romagnola sarà occasione per analizzare come il digitale può affiancare le imprese nello sviluppo di una crescita sostenibile, declinando il concetto di sostenibilità su tre sfere: sociale, economica e ambientale.

“Riorniamo a Riccione dopo un anno e mezzo dopo l’ultimo evento dall’ultimo realizzato a maggio 2019. In questo periodo abbiamo dovuto affrontare una pandemia e rimodulare il nostro modo di lavorare e di vivere. Nonostante non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a crescere, mi piace pensare a questo evento come un nuovo inizio. – Commenta Francesca Moriani, amministratore delegato Var Group – La pandemia ha rivoluzionato la nostra vita ma ci ha anche messi di fronte a quelle che sono le sfide del futuro, un futuro che non può che essere digitale, sostenibile e con al centro le persone e la loro crescita personale e professionale. E sono proprio i temi legati a sostenibilità sociale, economia e ambientale che verranno affrontati durante l’evento, grata di poterlo fare con ospiti di eccezione e con tutto il supporto del grande Team Var Group, in Italia e in collegamento dall’estero.”

L’evento

Suddiviso in due giorni, l’evento vedrà l’alternanza di sessioni plenarie, sessioni tematiche, iniziative ludico-benefiche e premiazioni di giovani talenti.

Condotta da Victoria Cabello, la sessione plenaria aprirà la Convention attraverso il caloroso benvenuto dei padroni di casa, Francesca Moriani, Amministratore Delegato Var Group e Giovanni Moriani, Presidente e fondatore di Var Group. Con il contributo di Stefano Epifani, docente a La Sapienza e Presidente della Fondazione Digital Transformation Institute, la prima sessione porterà sul palco l’esperienza di SimonPietro Felice, Direttore Generale di Caviro e di importanti manager italiani nel campo dell’innovazione tecnologica.

Con la conduzione esperta di Geppi Cucciari, le sessioni tematiche analizzeranno lo sviluppo del phygital retail, naturale evoluzione di un sistema distributivo che diviene ecosistema sostenibile, i temi legati alla digitalizzazione dei processi nelle industrie e agli incentivi previsti nel PNRR per poi discutere i nuovi equilibri aziendali dove le la crescita, personale e professionale, delle persone acquista sempre più centralità.

Clienti, partner e non solo. A Riccione sarà possibile ascoltare l’esperienza e i progetti delle personalità che giorno dopo giorno rendono Var Group una realtà sempre più vasta, visionaria e pronta per le sfide del futuro.

Var Group – Oltre la Convention

La giornata finale concluderà la sesta edizione dell’Hackaton, l’iniziativa realizzata con Talent Garden, che ha visto 6 gruppi di 5 ragazzi a lavoro per realizzare un progetto di Blockchain in grado di rispondere alle esigenze concrete di un’azienda. I ragazzi vincitori verranno premiati con un premio in denaro del valore di 500 euro ciascuno.

Ma non solo, Var Group rinnova il proprio impegno per il sociale e lo fa sviluppando due progetti che portano in campo la passione per l’arte e quella per lo sport:

Var Digital Art è il progetto Var Group che unisce il mondo dell’arte e quello delle tecnologie digitali e che quest’anno ospita le realizzazione “ Star in Motion” dell’artista Vincenzo Marsiglia . Le opere, certificate su blockchain e disponibili come NFT, sono esposte in una galleria virtuale e, acquistate da Var Group, saranno messe all’asta per sostenere il progetto Cavarei, Società Cooperativa da 55 anni nel settore dei servizi alla disabilità e al disagio sociale che assiste, riabilita, occupa e inserisce al lavoro.

è il progetto Var Group che unisce il mondo dell’arte e quello delle tecnologie digitali e che quest’anno ospita le realizzazione “ . Le opere, certificate su blockchain e disponibili come NFT, sono esposte in una galleria virtuale e, acquistate da Var Group, saranno messe all’asta per sostenere il progetto Running for Innovation. Il secondo giorno Var Group dà appuntamento alle 7 del mattino a tutti coloro che vorranno partecipare alla 5 Km. Chi lo vorrà, potrà scegliere il percorso che preferisce e partecipare inviando, entro le 8.30 del mattino, a s.calati@vargroup.it lo screenshot del tempo impiegato. La classifica dei primi 3 runner verrà svelata durante la sessione delle 11.30. Così come per la Var Digital Art, i fondi raccolti contribuiranno a sostenere il progetto benefico realizzato da Cavarei.

Come seguire l’evento

L’evento Var Group sarà possibile seguirlo al link https://us06web.zoom.us/j/85397020797#success e commentarlo sui propri profili social utilizzando gli #conventionvar2021 e #equilibrisostenibili o divertendosi a girare Instagram Stories adottando il filtro Var Group. Premio in palio per la foto più spiritosa. Maggiori info scaricando l’App Var Group da Apple Store o Google Play.