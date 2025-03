Wildix Roadshow al via

Wildix, specialista globale nel settore delle Unified Communications and Collaboration (UC&C), annuncia la prima serie di Roadshow in Italia. Il Wildix Roadshoe, che partirà il 4 marzo e terminerà il 22 maggio, toccherà le principali città italiane, offrendo a partner, system integrator e MSP un’anteprima esclusiva delle sue ultime innovazioni basate sull’intelligenza artificiale, soluzioni costruite per aiutare le aziende a lavorare in modo più intelligente, automatizzare i processi di routine e creare esperienze di comunicazione senza soluzione di continuità.

Un format di incontri pensato per aiutare le aziende a crescere più velocemente, innovare in modo più intelligente e rimanere all’avanguardia in un mercato in rapida evoluzione.

Il Wildix roadshow inizia oggi con una tappa a Torino, passando anche da Genova, Milano, Bologna e Roma e molte altre, e culminerà con l’evento finale di metà anno a Firenze. Ogni tappa del tour includerà presentazioni e sessioni di networking, in cui i partecipanti potranno conoscere direttamente il team di esperti di Wildix e scoprire dove si sta dirigendo l’industria UC&C.

Durante il tour, gli esperti di Wildix dimostreranno come le comunicazioni basate sull’intelligenza artificiale, la perfetta integrazione del CRM e le soluzioni appositamente progettate aiutino i partner a distinguersi in un mercato commodity. Con strumenti progettati per accelerare le vendite, migliorare l’esperienza del cliente e garantire operazioni sicure ed efficienti, Wildix consente ai partner di guidare la crescita dei clienti e il successo a lungo termine.

“L’Italia è sempre stata al centro del nostro business e siamo entusiasti di riportare il Wildix Roadshow quest’anno”, ha dichiarato Matteo Camillini, Partner Sales Executive di Wildix. “Questo tour è un momento chiave per noi per entrare in contatto diretto con i professionisti del settore, soprattutto con l’accelerazione del ritmo della trasformazione digitale. Con questo tour vogliamo rafforzare il nostro impegno a supportare le aziende italiane nel loro percorso di crescita e trasformazione digitale.

Le tappe del Wildix Roadshow:

4 marzo – Torino

5 marzo – Genova

6 marzo – Milano

11 marzo – Padova

13 marzo – Venezia

13 maggio – Bologna

14 Maggio – Rimini

15 maggio – Roma

20 maggio – Parma

22 maggio – Firenze

Oltre ai 10 eventi già programmati, altre città e nuove date si aggiungeranno nei prossimi mesi.