FIRE POINT con FRITZ! di Bruni Costruttori per connettere il Cantiere ai Vigili del Fuoco

Per l’azienda Bruni Costruttori di Sinalunga (Siena), FRITZ! ha realizzato il progetto Fire Point con l’obiettivo di potenziare la sicurezza nelle aree di cantiere e negli spazi industriali temporanei, implementando un sistema in grado di comunicare tempestivamente con la centrale operativa dei Vigili del Fuoco in caso di incendio o emergenza. La sfida principale era garantire una connessione stabile e indipendente da infrastrutture cablate, mantenendo un’elevata semplicità d’uso per gli operatori sul posto.

Il progetto Fire Point è stato realizzato da BeTrade in collaborazione con Adalab, Premium Partner FRITZ!, con l’implementazione dei prodotti FRITZ! e rappresenta un esempio concreto di come l’integrazione tra tecnologia IP e connettività LTE possa trasformarsi in un sistema di sicurezza efficiente e immediatamente operativo, in grado di migliorare i processi di gestione delle emergenze e di garantire continuità operativa in qualsiasi condizione.

La soluzione realizzata – completa, autonoma e affidabile – in grado di operare anche in contesti dove non sono disponibili reti fisse e si basa su:

– FRITZ!Box 6850 LTE, che assicura connettività mobile 4G attraverso una SIM integrata;

– Citofono IP Grandstream GDS3702, configurato per instaurare una chiamata diretta con la centrale dei Vigili del Fuoco.

Il cuore della soluzione risiede proprio nell’integrazione del centralino PBX nel FRITZ!Box per gestire la comunicazione telefonica sfruttando la numerazione fornita dalla SIM inserita nel dispositivo. In questo modo, alla pressione del pulsante di emergenza sul citofono IP, il sistema avvia automaticamente e in pochissimi secondi una chiamata vocale verso il 112, garantendo rapidità e affidabilità nel processo di allerta. L’intero impianto è stato configurato per essere remotamente monitorabile e gestibile, consentendo aggiornamenti e manutenzione da remoto senza interventi diretti sul posto.

La soluzione è scalabile e replicabile, infatti, può essere facilmente implementata in altri siti o integrata con ulteriori dispositivi IP e sensori di rilevamento.

Per l’azienda Bruni Costruttori i vantaggi del sistema ideato da FRITZ! sono:

– disporre di un canale di comunicazione di emergenza sempre operativo e indipendente da reti esterne;

– ridurre i tempi di reazione in caso di incendio o situazioni critiche;

– incrementare la sicurezza del personale e delle infrastrutture di cantiere;

– ottenere una soluzione modulare e replicabile, adattabile a diversi contesti operativi.

Per il Business Partner, Marco Offredi, Socio Amministratore di BeTrade Italia: “Integrare le nostre realizzazioni con soluzioni di networking avanzate come FRITZ! rappresenta per noi un passaggio fondamentale nel percorso di crescita e innovazione dell’azienda. La sinergia tra design, funzionalità e tecnologia è la chiave per offrire valore concreto ai nostri clienti”.

In particolare, per gli ambiti di emergenza e sicurezza, la funzione FRITZ! Failsafe si dimostra fondamentale per tutte quelle applicazioni che devono essere supportate da connessioni Internet affidabili e ‘always on’. Questa funzione Failsafe è garantita grazie al sistema operativo FRITZ!OS 8.20 che offre una nuova protezione di fallback che permette ai FRITZ!Box di rimanere sempre online. Se la connessione in fibra o DSL si interrompe o diventa instabile, Failsafe garantisce la continuità sfruttando una connessione alternativa. FRITZ! Failsafe lo fa utilizzando una connessione sostitutiva tramite un dispositivo alternativo collegato al FRITZ!Box principale su WAN, LAN o USB. Questo dispositivo può essere un altro FRITZ!Box, un dispositivo di terze parti, un dongle di rete mobile USB o uno smartphone in modalità tethering USB.

Il sistema operativo FRITZ!OS è sviluppato a Berlino con e per tutti i dispositivi FRITZ! e non solo mantiene la promessa di fornire soluzioni di connettività affidabili, ma qualità e sicurezza con fatti concreti, infatti, un team dedicato attivo dal 2014 – il Product Security Incident Response Team (PSIRT) – assicura che anche i FRITZ! più datati siano protetti grazie agli aggiornamenti gratuiti per tutti gli utenti.