Grand Hotel Principe di Piemonte: 100 anni di storia al passo con i tempi

Il Grand Hotel Principe di Piemonte 5 stelle lusso a Viareggio, è membro di The Leading Hotels of the World. Inaugurato nel 1922, il Principe di Piemonte ha, da poco, compiuto i suoi primi, magnifici cent’anni. Qui è, letteralmente, passata la Storia: divi del cinema, da Marlene Dietrich a Marcello Mastroianni, grandi cantanti, come Modugno e Mina, e i Reali di mezzo mondo, tra cui i Duchi di Windsor, solo per ricordare alcuni dei suoi illustri ospiti.

Le esigenze del Grand Hotel Principe di Piemonte

Prima dei lavori di ristrutturazione del 2023 la connettività per i clienti del Grand Hotel Principe di Piemonte non era performante e la copertura del segnale non era soddisfacente in tutte le aree dell’hotel.

La ristrutturazione è stata l’occasione giusta per fare un salto di qualità anche per il servizio di connettività offerto ai clienti. La sfida principale è stata il tempo a disposizione per realizzare l’intero progetto e la struttura bloccante delle mura per la diffusione omogenea del segnale.

Si trattava di coprire in maniera ottimale ogni area della struttura che essendo struttura storica, il Grand Hotel Principe di Piemonte presentava ostacoli fisici (mura spesse) bloccanti per il segnale. Per i lavori di progettazione e implementazione dell’infrastruttura, l’hotel si è rivolto a B.I.T Informatica, un gruppo di system integrator che avvalendosi di una rete di professionisti interni ed esterni crea team dinamicamente specializzati per la finalizzazione degli specifici progetti. Nel campo dell’hospitality BIT offre soluzioni che spaziano da connettività, networking, captive portal a soluzioni PMS, CRM, recruiting, digitalizzazione dei processi di firma e molto altro.

Le soluzioni Cambium Networks installate

Sono stati installati access point Cambium Networks in ognuna delle stanze, nella spa, nelle aree comuni sia indoor che outdoor, nelle aree uffici. L’implementazione è completata da 11 switch, sempre di Cambium.

Nello specifico:

119 access point e410 (camera, uffici, spa)

40 access point XV2-21X (corridoio e sala colazione)

2 access point XV2- 23T (Terrazza e Garage)

3 access point XV2- 2T0 (parcheggio e ristorante)

11 switch EX2028P distribuiti su 7 livelli (piani) in ridondanza

Dopo una breve fase di cablaggio per coprire tutte le stanze del Grand Hotel Principe di Piemonte, in cui la connettività non era prevista o presentava cavo obsoleto, il tempo per l’installazione e di configurazione è stato di circa 10 giornate lavorative.

Di norma si collegano alla rete circa 100 utenti con picchi di 400 utenti: nelle camere e aree comuni per Chromecast, navigazione, captive portal; negli uffici per l’utilizzo dei software gestionali.

La copertura è totale e la qualità del segnale ottima in ogni ambiente. La soddisfazione del cliente e degli ospiti del Grand Hotel Principe di Piemonte è alta e il feedback ricevuto ottimo.

Dichiarazioni

“Le soluzioni di connettività Cambium installate da B.I.T Informatica ci assicurano finalmente una copertura all’altezza delle elevate esigenze dei nostri clienti e del nostro backoffice”, ha sottolineato Gianmaria Vitagliano, General Manager del Grand Hotel Principe di Piemonte.