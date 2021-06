Per poter rispondere a come poter presentare il mondo delle criptovalute e dei Bitcoin in modo comprensibile, è bene procedere gradualmente. In breve, per presentare cosa siano criptovaluta e Bitcoin, si potrebbe asserire che rappresentano una forma decentralizzata di moneta digitale.

Oltre a ciò, per presentare il mondo delle criptovalute e dei Bitcoin in modo comprensibile, è di fondamentale importanza sottolineare che esse sono forme decentralizzate perché nessun governo o azienda detiene il pieno controllo e digitale su Bitcoin e criptovalute e, questo, perché non esiste una criptovaluta fisica.

Pertanto, è possibile condurre negoziati sulle criptovalute tra gli utenti, senza intermediazione, da un punto all’altro del mondo in modo totalmente digitale. Poiché è decentralizzata, la criptovaluta consente un maggiore grado di anonimato all’utente. Non è necessario registrare, ad esempio, i dati personali quando si trasferisce una criptovaluta.

Questa è una delle caratteristiche chiave dei Bitcoin e delle criptovalute, grazie alla quale si può andare a delineare il fatto che sono sicure e resistenti alla censura da parte dei governi e delle grandi aziende. Tuttavia, per presentare il mondo delle criptovalute e dei Bitcoin in modo comprensibile, è necessario andare più a fondo. Per andare oltre, quindi, è necessario avventurarsi nei punti che includono la storia della criptovaluta più famosa, ossia i Bitcoin, fino all’applicazione pratica.

Si ritiene che la storia delle criptovalute, contrariamente al credo popolare, non sia cominciata con Bitcoin. Quindi, seppure si è portati a ricordare che la storia delle criptovalute sia iniziata con la creazione di Satoshi Nakamoto, in realtà tutto parrebbe essere scaturito prima, nel 1998, con un progetto chiamato “B Money”, ove si prospettava un sistema di pagamento elettronico e anonimo.

Poco tempo, dopo, il noto giurista ed esperto di crittografia Nick Szabo, creò il progetto chiamato Bit Gold, che consisteva in un modello basato nel crittografare le transazioni, ovvero su ciò su cui si fonda Bitcoin. Creato dall’ignoto Satoshi Nakamoto, Bitcoin è apparso per la prima volta, alla fine del 2008. Molti reputano che alla base del suo sviluppo, vi sia stata la necessità di far emergere una concreta e risolutoria risposta alla crisi economica e allo sgomento delle banche.

Una criptovaluta, che può anche essere chiamata, anche, valuta digitale, funge da mezzo di scambio. Proprio come il denaro fisico, il detentore di Bitcoin e criptovalute, paga per un bene o un servizio che vuole, utilizzando una valuta virtuale.

Attualmente, le valute digitali sono quotate come attività, che rappresentano un valore in valuta fiat.

I modi per acquisire Bitcoin e criptovalute sono diversi, uno di questi è il mining, ovvero l’estrazione di una valuta digitale che è, anche, un modo per garantire unità di una valuta digitale. Un altro diverso modo per acquistare Bitcoin e criptovalute, viene ad essere fornito dalle piattaforme di trading che assegnano liquidità.

In altre parole, è su queste piattaforme che gli utenti acquistano e vendono le loro valute digitali, acquisendo più unità della stessa criptovaluta, così come per scambiarla con una criptovaluta diversa o, semplicemente, per venderla. I venditori peer to peer, invece, sono coloro che acquistano e vendono criptovalute direttamente, senza passare attraverso gli scambi. I negoziati si fanno senza intermediari. Il mercato over-the-counter, è fatto per l’acquisto di grandi quantità di una criptovaluta al fine di non distorcere gli ordini di acquisto e vendita all’interno di uno scambio.

Questo mercato è anche noto con il suo acronimo, OTC. Questi, sinteticamente, sono i tre modi più comuni per acquistare Bitcoin e criptovalute. Imparare a archiviare le criptovalute è fondamentale per coloro che hanno intenzione di entrare nel mondo della moneta digitale.

Non per nulla, si tratta di archiviare criptovalute e, di conseguenza, le informazioni sono tutto. Quando si sceglie un portafoglio, è importante verificare la presenza di qualsiasi cronologia di errore di sicurezza, al fine di ridurre, il più possibile, al minimo la possibilità di perdere criptoasset. Andando a concludere, si ricorda, a titolo di esempio, l’esistenza di portafogli online e di portafogli offline.