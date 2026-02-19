Memorie: la crisi globale spinge il second hand

crisi globale delle memorie, che ha dato vita a una limitata disponibilità di DRAM a causa dell’elevatissima richiesta da parte di infrastrutture di intelligenza artificiale e data center. I principali produttori di queste tecnologie hanno spostato gran parte della loro capacità produttiva verso questi segmenti di mercato, riducendo di fatto l’offerta di memorie destinate al mercato consumer. Questo ha ovviamente causato un’impennata dei prezzi di diverse categorie hardware e ridotto la disponibilità di nuovi prodotti sul mercato. Gli ultimi mesi hanno visto esplodere una, che ha dato vita a una limitata disponibilità di DRAM a causa dell’elevatissima richiesta da parte di infrastrutture di. I principali produttori di queste tecnologie hanno spostato gran parte della loro capacità produttiva verso questi segmenti di mercato, riducendo di fatto l’offerta di memorie destinate al mercato consumer. Questo ha ovviamente causatodi diverse categorie hardware e ridotto la disponibilità di nuovi prodotti sul mercato.

schede video – componente hardware responsabile dell'elaborazione del segnale video. La scarsa presenza negli store dei nuovi modelli e il loro prezzo sempre più elevato hanno portato l'utenza a cercare GPU delle precedenti generazioni sul mercato della second hand: su Subito , la prima piattaforma di re-commerce in Italia [1] , c'è stata un'impennata nelle ricerche delle schede video di fascia enthusiast di Nvidia. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, le ricerche del modello RTX 3090, la cui uscita risale al 2020, sono aumentate del 600%. E anche la più recente RTX 4090, risalente al 2022, ha visto le ricerche aumentare del 75%. Crescite eccezionali, che dimostrano quanto il mercato del second hand stia aiutando gli utenti a superare questo momento di crisi globale, permettendo di trovare schede video anche in un periodo di carenza. La categoria informatica, infatti, rimane saldamente nella Top3 del 2025 di Subito per numero di transazioni online, provando ancora di più quanto gli appassionati di tecnologia siano molto attenti alle occasioni offerte dal second hand, non solo per risparmiare ma anche per sopperire alle carenze o ai tempi lunghi del nuovo, trovando componenti di ultima generazione ancora in garanzia oppure pezzi meno recenti ma dalle grandi performance. Tra i principali articoli affetti da questa carenza, ci sono le

Su Subito è possibile così trovare, tra 250.000 annunci live ogni giorno nella categoria Informatica, sia le schede RTX 3090 e RTX 4090 , ma anche schede video di fascia più bassa, come la sempreverde RTX 3060 e la più recente RTX 4060 . Insomma, che si voglia creare da zero il proprio PC, o si voglia aggiornare il proprio hardware con componenti più performanti, su Subito è possibile trovare tutto il necessario.

[1] Fonte Casaleggio Associati – E-Commerce in Italia, 2024 Fonte Casaleggio Associati – E-Commerce in Italia, 2024