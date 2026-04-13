TD SYNNEX: qui i risultati del Primo Trimestre Fiscale 2026

TD SYNNEX ha annunciato i risultati per il primo trimestre dell’anno fiscale 2026.

Ricavi pari a 17,2 miliardi di dollari, in aumento del 18,1% su base annua e significativamente al di sopra della fascia alta delle nostre previsioni. A tassi di cambio costanti , i ricavi sono aumentati del 13,2% su base annua.

Fatturato lordo non-GAAP pari a 25,8 miliardi di dollari, con un aumento del 24,4% su base annua e significativamente superiore al limite superiore delle nostre previsioni. A valuta costante , il fatturato lordo non-GAAP è aumentato del 19,9% su base annua.

Utile per azione diluito (“EPS”) di 4,04 dollari e EPS diluito non-GAAP di 4,73 dollari, con un aumento del 68,9% su base annua e significativamente superiore al limite superiore delle nostre previsioni.

Sono stati restituiti 118 milioni di dollari agli azionisti, di cui circa 80 milioni di dollari in riacquisti di azioni proprie e 39 milioni di dollari in dividendi.

È stato annunciato un dividendo trimestrale in contanti di 0,48 dollari per azione ordinaria, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente.

“Siamo soddisfatti di come abbiamo iniziato l’anno fiscale 2026. Nel primo trimestre, abbiamo registrato ricavi lordi non-GAAP e utili diluiti per azione non-GAAP da record, continuando al contempo ad ampliare la redditività e a consolidare l’andamento e lo slancio acquisiti nell’ultimo anno”, ha dichiarato Patrick Zammit, CEO della società. “I nostri risultati riflettono le solide performance sia della nostra divisione di distribuzione che di Hyve, nonché il costante allineamento tra la nostra strategia e le esigenze dei nostri partner. Tutto ciò rafforza la solidità del nostro modello operativo e la nostra capacità di creare valore a lungo termine per gli azionisti.”

Variazione dei segmenti oggetto di segnalazione

Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2026, conclusosi il 28 febbraio 2026, la Società ha rivisto i propri segmenti di rendicontazione per allinearli alle modalità con cui il Responsabile delle Decisioni Operative (“CODM”) gestisce l’attività, valuta le prestazioni e alloca le risorse. La Società opera ora in quattro segmenti di rendicontazione, di cui tre relativi alla sua attività di distribuzione globale, organizzati in tre regioni geografiche: Americhe, Europa e Asia-Pacifico e Giappone (“APJ”). Il quarto segmento di rendicontazione della Società è Hyve Solutions, che opera a livello globale. Le attività di distribuzione della Società offrono un ampio portafoglio di hardware, software e sistemi IT, fornendo accesso a oltre 200.000 prodotti nell’ecosistema IT globale. La divisione Hyve Solutions collabora con aziende tecnologiche leader per progettare, produrre e fornire infrastrutture di calcolo tradizionali e accelerate, cloud e connesse in tutto il mondo.

Previsioni per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2026

Le seguenti dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative di TD SYNNEX per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2026. Queste dichiarazioni sono di natura previsionale e i risultati effettivi potrebbero differire materialmente. Il fatturato lordo non-GAAP include l’impatto dei costi sostenuti e compensati con i ricavi relativi alle vendite di contratti di servizio di fornitori terzi, accordi software as a service e alcuni contratti di adempimento, e le restanti misure finanziarie non-GAAP escludono l’impatto dell’ammortamento delle attività immateriali, della remunerazione basata su azioni e dei relativi effetti fiscali.

Dividendo

TD SYNNEX ha annunciato oggi che il suo Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione di un dividendo trimestrale in contanti di 0,48 dollari per azione ordinaria. Il dividendo sarà pagabile il 29 aprile 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 15 aprile 2026.

Teleconferenza e webcast

TD SYNNEX terrà oggi una teleconferenza per discutere i risultati del primo trimestre dell’anno fiscale 2026 alle ore 6:00 (PT)/9:00 (ET).

La trasmissione audio in diretta della teleconferenza sui risultati finanziari sarà accessibile all’indirizzo ir.tdsynnex.com e la registrazione della trasmissione sarà disponibile al termine della stessa.