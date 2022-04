Western Digital fa lo storage a prova di ambiente

In Western Digital siamo impegnati come “cittadinanza aziendale” positiva in tutti gli aspetti della nostra attività. Ci siamo prefissati obiettivi ambiziosi di riduzione del carbonio approvati dall’iniziativa Science Based Targets. Stiamo riducendo le nostre emissioni Scope 1 e 2 del 42% entro il 2030, a partire dal 2020. Abbiamo inoltre fissato l’obiettivo Scope 3 di dimezzare l’intensità delle emissioni dei nostri prodotti entro il 2030. Questi obiettivi sono coerenti con la limitazione del riscaldamento a 1,5 ° C rispetto ai livelli preindustriali.

Dal 2016 abbiamo ridotto del 30% la quantità di elettricità utilizzata per petabyte di storage prodotto. Inoltre, tra il 2016 e il 2018, abbiamo ridotto le emissioni di gas serra rispettivamente del 30% e del 16% per i nostri prodotti HDD e SSD.

Abbiamo salvato 12.000 alberi (60 acri di foresta) riprogettando i nostri imballaggi. Inoltre, tutte le nostre confezioni contengono cartone e plastica riciclabili, che possono essere facilmente riciclati dopo l’uso.

Inoltre, abbiamo una politica responsabile sui minerali. Ci impegniamo a promuovere l’approvvigionamento responsabile di materiali di conflitto come metalli preziosi (oro, titanio, ecc.) e minerali provenienti dalla regione della Repubblica Democratica del Congo e da altre aree interessate da conflitti o ad alto rischio.

Da Western Digital un nuovo approccio alla sostenibilità nel mondo post COVID

Prima della pandemia, la sostenibilità era già saldamente all’ordine del giorno a livello globale; COVID-19 ha inoltre accelerato la sua adozione sul posto di lavoro, sia negli uffici, all’interno delle aziende così come negli spostamenti.

Oggi, se un’azienda vuole mantenere la propria posizione di rilievo nel mercato, deve obbligatoriamente ripensare al modo in cui opera per essere più sostenibile.

Mentre ci sono numerose discussioni sul cambiamento climatico, l’ambiente e l’esaurimento delle risorse, è tempo per le imprese di agire concretamente. Come azienda manifatturiera globale, la sostenibilità ambientale è fondamentale per il nostro successo a lungo termine. In Western Digital ci sforziamo di ridurre al minimo il nostro impatto e proteggere il nostro ambiente in tutto il mondo riducendo le emissioni di gas serra, diminuendo gli sprechi e migliorando l’efficienza dei materiali e dell’energia. Abbiamo un team di ingegneri che si dedicano allo sviluppo e alla produzione di tecnologie di storage più rispettose dell’ambiente.

Abbiamo creato team interfunzionali che lavorano insieme per ridurre il consumo energetico nei nostri HDD e SSD. Possiamo avere un impatto positivo significativo sull’ambiente se ognuna delle nostre unità può risparmiare un watt di potenza su base continuativa, specialmente nell’ambiente del data center in cui è necessario un numero significativo di soluzioni di storage ogni giorno.

I nostri team sono costantemente alla ricerca di pratiche più sostenibili attraverso modalità diverse, come la conservazione dell’acqua, la riprogettazione degli imballaggi, nonché la riduzione e il consolidamento delle spedizioni. Nell’anno fiscale 2021, abbiamo apportato miglioramenti significativi all’impianto di trattamento delle acque reflue nel nostro campus di Great Oaks a San Jose aggiungendo un sistema di filtrazione a flusso incrociato. Questo funge da prefiltro per un sistema di osmosi inversa (RO) a valle. I due sistemi lavorano insieme per fornire alla torre di raffreddamento in loco acqua riciclata di alta qualità. D’altra parte, i trasporti sono un’area importante per ridurre le emissioni. Stiamo valutando l’adozione di diversi processi per fare la differenza, come lo sviluppo di un calcolatore per tracciare e misurare le emissioni delle nostre spedizioni. Questo sforzo non sarà limitato ai nostri team, ma sarà distribuito lungo l’intera catena di approvvigionamento. Stiamo incoraggiando i nostri fornitori partner a divulgare informazioni sull’impatto ambientale per misurare e comprendere il loro impatto e intraprendere azioni per migliorare le prestazioni e costruire un’economia più sostenibile.

Le imprese di tecnologia e il loro ruolo nel cammino verso un ambiente di lavoro più ecologico e sostenibile

I data center sono tra i maggiori consumatori di energia ed elettricità, con l’impronta di carbonio in più rapida crescita di qualsiasi settore dell’industria IT.

Tutto ciò che un’azienda fa elettronicamente o online viene elaborato in un data center da qualche parte e richiede molta energia. A meno che l’energia non sia generata da energia eolica, solare, idroelettrica o altre fonti pulite, ha un’impronta di carbonio. Scegliere i server giusti, i provider di cloud e porre domande come “dove ospiti i tuoi servizi?” erano pratiche sconosciute fino a poco tempo fa.

Western Digital collabora con leader della sostenibilità, tra cui ci sono aziende di software, grandi produttori e rivenditori. Queste realtà si occupano di attività molto diverse, ma tutte si concentrano sulla sostenibilità della catena di approvvigionamento. Una società di software può essere grande, ma poiché non produce prodotti fisici o ha una flotta logistica, è relativamente facile gestire la sua impronta di carbonio dal punto di vista operativo.

La loro impronta è costituita principalmente dal consumo di energia: calore, refrigerazione ed emissioni di gas serra. Un grande rivenditore, d’altra parte, ha migliaia di punti vendita e una flotta di distribuzione, e ciò rende potenzialmente più difficile la gestione della sua impronta di carbonio. Circa il 70-90% dell’impronta di carbonio di un servizio si verifica nella catena di approvvigionamento, prima che raggiunga lo scaffale o (nel caso di un servizio) dopo che raggiunge lo scaffale.