Cybersecurity e canale ICT: come trasformare la sicurezza gestita in leva di crescita

Il mercato della cybersecurity continua a crescere a doppia cifra, spinto dall’aumento delle minacce informatiche, dall’evoluzione normativa e dalla crescente consapevolezza delle imprese. Per il canale ICT, questo scenario rappresenta un’opportunità strategica: la sicurezza non è più un servizio accessorio, ma un pilastro del portafoglio soluzioni.

System integrator, MSP e VAR sono chiamati a ripensare la propria offerta in chiave continuativa. I progetti una tantum stanno lasciando spazio a modelli ricorrenti, basati su monitoraggio, protezione e gestione operativa.

In questo contesto si inserisce Neurafense, realtà focalizzata su servizi avanzati di sicurezza gestita che possono essere integrati nell’offerta dei partner di canale.

Dal progetto alla relazione continuativa

Storicamente, molti operatori del canale hanno affrontato la sicurezza come un’estensione dell’infrastruttura: firewall, endpoint protection, segmentazione di rete. Tuttavia, l’attuale livello di complessità richiede un presidio costante.

Le aziende clienti chiedono oggi:

· Monitoraggio continuo delle infrastrutture

· Gestione delle vulnerabilità

· Incident response strutturata

· Reportistica periodica

· Supporto in caso di audit o compliance

Questo spostamento verso servizi ricorrenti crea un’opportunità concreta per il canale, che può evolvere da fornitore tecnologico a partner strategico. Il modello di managed security con Neurafense consente ai system integrator di offrire un servizio strutturato senza dover investire direttamente nella creazione di un SOC interno.

Ampliare il portafoglio senza aumentare la complessità

Uno dei principali ostacoli alla crescita dei servizi di sicurezza per il canale è la carenza di competenze specialistiche. Costruire un team interno dedicato alla security operations richiede investimenti significativi in formazione, strumenti e turnazione H24.

La collaborazione con realtà come Neurafense permette ai partner di:

· Integrare servizi di monitoraggio avanzato

· Offrire vulnerability assessment continuativo

· Garantire incident response strutturata

· Generare ricavi ricorrenti

La cybersecurity Neurafense diventa così un elemento abilitante per il canale, consentendo di mantenere il controllo della relazione con il cliente finale.

Modello ricorrente e valore per il cliente

Il passaggio da vendita di prodotto a servizio gestito modifica anche il modello economico. I servizi di sicurezza gestita consentono di:

· Stabilizzare i flussi di cassa

· Fidelizzare il cliente nel medio-lungo periodo

· Incrementare il valore medio per cliente

· Posizionarsi come consulente strategico

Il managed security con Neurafense si inserisce perfettamente in questo paradigma, offrendo un modello scalabile che può essere adattato a PMI, mid-market e organizzazioni più strutturate.

Sicurezza e compliance: un argomento sempre più centrale

L’evoluzione normativa europea, con l’introduzione della direttiva NIS2 e il rafforzamento degli obblighi di sicurezza, sta spingendo le imprese a rivedere la propria postura di protezione.

Per il canale ICT, questo significa poter affiancare i clienti non solo dal punto di vista tecnico, ma anche consulenziale.

Servizi strutturati di sicurezza consentono di supportare le aziende nella:

· Dimostrazione di monitoraggio continuo

· Gestione documentata degli incidenti

· Revisione periodica della postura di rischio

· Allineamento alle best practice di settore

In questo scenario, Neurafense si propone come partner operativo per il canale, fornendo competenze specialistiche che rafforzano l’offerta complessiva.

Sicurezza come leva competitiva

In un mercato ICT sempre più competitivo, differenziarsi è fondamentale. Offrire servizi di cybersecurity avanzata permette ai partner di distinguersi rispetto a operatori focalizzati esclusivamente su infrastruttura e hardware.

Integrare servizi di sicurezza gestita significa:

· Aumentare il livello di maturità dell’offerta

· Posizionarsi su progetti a maggiore marginalità

· Rafforzare la relazione strategica con il cliente

Neurafense contribuisce a questo posizionamento offrendo un modello che combina monitoraggio, analisi e gestione operativa delle minacce.

Un ecosistema orientato alla resilienza

Le aziende clienti non cercano solo protezione tecnica, ma resilienza operativa. La capacità di prevenire, rilevare e rispondere rapidamente a un attacco rappresenta oggi un fattore di continuità del business.

Per il canale ICT, questo significa poter proporre un modello evoluto di sicurezza che va oltre l’installazione di strumenti.

Per approfondire l’approccio e le soluzioni disponibili, è possibile consultare direttamente il sito ufficiale di Neurafense.

Opportunità concrete per il canale

L’integrazione di servizi di sicurezza gestita rappresenta una delle aree a maggiore crescita nel panorama ICT.

Per system integrator e MSP, la collaborazione con Neurafense consente di:

· Espandere il portafoglio servizi

· Accedere a competenze specialistiche

· Ridurre il rischio operativo dei clienti

· Costruire relazioni di lungo periodo

La cybersecurity non è più un’opzione, ma una componente strutturale delle strategie IT. Per il canale, saperla integrare in modo efficace significa trasformare una necessità tecnica in un motore di crescita.