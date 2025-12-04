ESET PROTECT Platform si integra con ConnectWise Asio

ESET, specialista globale nel mercato della cybersecurity, ha presentato una nuova e importante integrazione della ESET PROTECT Platform con ConnectWise Asio, una moderna soluzione di remote monitoring and management (RMM).

Le integrazioni rivestono oggi un ruolo fondamentale, poiché né i vendor né le aziende possono svolgere le attività quotidiane senza gestire contemporaneamente un insieme eterogeneo di soluzioni. Questo è particolarmente vero per gli MSP, il cui compito è monitorare diversi ambienti cliente con centinaia di postazioni ciascuno, una condizione che può rendere complessa un’operatività efficiente. Integrare i vari strumenti in soluzioni unificate consente di semplificare in modo significativo le attività operative.

I vantaggi per gli MSP dell’integrazione tra la ESET PROTECT Platform e ConnectWise Asio

Gli MSP tendono spesso a privilegiare un determinato strumento RMM/PSA per operare in modo efficiente. ESET, in qualità di vendor di cybersecurity orientato al canale e ai partner, è consapevole di questa necessità e sviluppa e garantisce il supporto per i principali strumenti RMM e PSA presenti sul mercato, con ulteriori integrazioni previste in futuro.

ConnectWise Asio è un nuovo prodotto di punta che consente l’installazione con un solo clic dell’agente di gestione ESET PROTECT, aiutando gli MSP a contrastare proattivamente le minacce. Distribuendo ESET attraverso la soluzione ConnectWise, gli MSP possono ottimizzare le attività di sicurezza grazie a ESET Endpoint Security, a ESET Full Disk Encryption e al componente XDR-enabling della ESET PROTECT Platform, ESET Inspect, una potente soluzione AI-native per detection and response.

Grazie a queste funzionalità, gli amministratori MSP che supportano sistemi Windows potranno svolgere le attività di sicurezza in modo più semplice rispetto al passato.

Il commento

“ESET è partner di migliaia di MSP. Grazie all’ESET MSP Program abbiamo una comprensione approfondita delle loro necessità e delle loro difficoltà, per le quali ci impegniamo costantemente a fornire soluzioni facili da usare. Molte delle nostre integrazioni sono pensate per rendere più efficiente il loro lavoro, come dimostrano il supporto a Kaseya VSA X, Datto RMM o alla piattaforma unificata PSA-RMM di SuperOps. Con l’integrazione RMM di ConnectWise Asio confermiamo l’impegno a supportare al meglio i nostri partner MSP, sostenendone le attività e la crescita”, ha dichiarato Robert Jones, Global Channel Business Developer di ESET.