Firewall UTM per i clienti Allied Telesis

Allied Telesis ha annunciato AR4000S-Cloud, l’appliance virtuale che consente una implementazione flessibile del firewall UTM (Unified Threat Management) per supportare gli attuali ambienti cloud-first.

AR4000S-Cloud è stata progettata per aiutare le aziende a migliorare le proprie capacità di lavoro remoto, garantendo al contempo privacy e sicurezza dei dati. L’appliance garantisce una comunicazione sicura tra le basi di rete virtuali e le filiali, fornisce agli utenti accesso continuo a risorse online e applicazioni aziendali in sede, quando lavorano da casa o in movimento. È, inoltre, compatibile con Windows HyperV Server e VMware on-premise e l’ambiente cloud pubblico Amazon Web Services (AWS). In futuro saranno supportati anche gli ambienti virtuali VirtualBox e quelli di cloud pubblico Microsoft Azure.

Con AR4000S-Cloud una VPN per comunicazioni sicure

Con un numero sempre maggiore di aziende che passano ad applicazioni basate su cloud e al lavoro remoto, AR4000S-Cloud rappresenta una soluzione che permette all’utente di creare una rete privata virtuale (VPN) per comunicazioni affidabili e sicure tra le diverse sedi e con dipendenti remoti.

“Il nostro nuovo firewall virtuale completa l’offerta UTM di Allied Telesis, consentendo ad aziende di ogni dimensione di affidarsi a comunicazioni sicure da qualsiasi luogo, in base alle loro esigenze di prestazioni. Le opzioni di implementazione basate su modello pay-as-you-go nel cloud sono convenienti e soddisfano i livelli di performance richiesti oggi, oltre a garantire semplicità di upgrade per il futuro,” ha dichiarato Seiichiro Satoh, Senior VP Product Management di Allied Telesis. “Con AR4000S-Cloud, le aziende possono godere dei vantaggi di una comunicazione sicura e affidabile, riducendo al contempo i costi associati alle soluzioni VPN tradizionali.”

AR4000S-Cloud è dotato di una serie di funzionalità UTM, come una licenza di base per supportare diverse velocità di uplink e connessioni VPN aggiuntive. Sono disponibili licenze di sicurezza avanzate per gestire l’accesso ad applicazioni e siti web del personale con Application e Web control, nonché per proteggere le risorse aziendali grazie alle funzioni di gestione delle minacce Advanced IPS e IP reputation.

AR4000S-Cloud è una soluzione innovativa che permette alle aziende di restare connesse in modo sicuro, indipendentemente da dove si trovino. Grazie alle sue opzioni di implementazione flessibili, rappresenta la scelta ideale per chi desidera migliorare la protezione delle attività produttive in remoto.