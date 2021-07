Panasonic annuncia oggi il sistema Multi-AI i-PRO, progettato per sfruttare al massimo le potenzialità dei modelli e delle applicazioni AI più recenti, integrandole perfettamente alle attuali infrastrutture di videosorveglianza. Il plug-in, disponibile gratuitamente, permette agli utenti una gestione facile delle analisi AI provenienti da più telecamere i-PRO, insieme al loro sistema di gestione video VMS (Video Management System), dando vita a soluzioni di sicurezza più veloci, efficienti e accurate basate sull’intelligenza artificiale, senza alcun compromesso in termini di qualità delle immagini e prestazioni di rete.

Il sistema Multi-AI i-PRO, presentato oggi in occasione dell’evento online LinkedIn Live di Panasonic e Genetec, è completamente integrato con la versione più recente di Genetec Security Center (V5.10.1) e con l’esclusivo software VMS Video Insight. Abbinato ai più recenti modelli di telecamere Panasonic della serie S e X i-PRO con funzionalità AI integrate e con le applicazioni di sicurezza dotate di AI, il sistema Multi-AI i-PRO crea un nuovo ecosistema di sicurezza basato sull’intelligenza artificiale.

Il sistema si fonda infatti sull’utilizzo di telecamere i-PRO con funzionalità di AI e di edge analytics, nonché di plug-in lato server e client sul Video Management System (VMS). Il sistema Multi-AI i-PRO filtra le immagini Best Shot e memorizza i metadati acquisiti dalle telecamere di rete i-PRO con funzionalità di deep learning, per analisi video estremamente accurate. I preziosi dati possono essere utilizzati per le funzioni di rilevamento e allarme basate su AI, per il monitoraggio della watchlist e per ricerche post-evento che permettono di risparmiare tempo e migliorare le capacità dell’infrastruttura di sicurezza.

Integrato alle app AI gratuite

Il sistema Multi-AI può essere utilizzato sia con le applicazioni AI i-PRO esistenti, come AI-VMD e AI Privacy Guard, sia con le tre nuove applicazioni basate sull’intelligenza artificiale: AI Face, AI People e AI Vehicle Detection. Tutte consentono un’analisi facile e veloce delle riprese basato sui metadata, ideali per applicazioni di videosorveglianza in aree urbane e per la pubblica sicurezza.

AI Face Detection consente un rilevamento dei volti estremamente accurato, anche se coperti da mascherine (fattore determinante nella situazione pandemica attuale). Inoltre, è in grado di operare in condizioni di scarsa luminosità e in controluce.

AI People è in grado di rilevare e classificare caratteristiche facciali, genere, età ed elementi di abbigliamento, distinguendoli in categorie. Dettagli che posso essere inseriti nella ricerca consentendo un’identificazione facile del soggetto.

AI Vehicle Detection rileva e classifica caratteristiche quali la tipologia ed il colore del veicolo. Inoltre, il rilevamento di suoni, quali clacson, spari, urla e vetri infranti, tramite microfoni esterni, è stato inserito come funzionalità di default per estendere il raggio d’azione dell’intelligenza artificiale oltre il campo puramente visivo.

“L’introduzione del sistema Multi-AI i-PRO, insieme alle nostre telecamere e applicazioni con funzionalità di AI, ha creato un ecosistema incentrato sull’uso dell’intelligenza artificiale, per un notevole passo in avanti in termini di qualità delle infrastrutture di sorveglianza aziendali – ha commentato Gerard Figols, Head of Security Solutions presso Panasonic Business Europe -. Questi sistemi sono già compatibili con le soluzioni VMS provenienti da fornitori terzi leader nel mercato, come Genetec, rendendo l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore della sicurezza ancora più facile e conveniente.”