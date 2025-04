VMS: uno strumento potente per le indagini di sicurezza

Violazione della sicurezza perimetrale, furto o tentativo di accesso non autorizzato. La capacità di rispondere tempestivamente ed efficacemente a qualsiasi incidente è diventata un imperativo.

Nell’attuale contesto dinamico della sicurezza, caratterizzato da minacce in continua evoluzione, i professionisti della sicurezza fisica si trovano sempre più spesso di fronte alla necessità di agire con la massima rapidità per determinare la dinamica degli eventi, identificare i responsabili e definire le contromisure più appropriate. I metodi investigativi tradizionali – basati sull’analisi manuale di ore di filmati, sulla ricostruzione frammentaria delle prove e sulla difficile correlazione di documentazione eterogenea – si rivelano sempre più inadeguati a soddisfare le esigenze di velocità e precisione. Una valida soluzione è rappresentata da un moderno VMS, un sistema di gestione video tecnologicamente avanzato per ottimizzare le operazioni di sicurezza.

VMS: non solo videosorveglianza

Oltre a essere strumenti per la registrazione e l’archiviazione di video, la vera forza dei più innovativi VMS risiede nella capacità di potenziare ogni singola fase del processo investigativo. L’integrazione di funzionalità di automazione, intelligenza artificiale e strumenti avanzati di visualizzazione dei dati trasforma radicalmente il modo in cui i professionisti della sicurezza raccolgono, analizzano e utilizzano le evidenze. Genetec, azienda tecnologica operante a livello mondiale nel settore della sicurezza fisica, si pone all’avanguardia in questa trasformazione, fornendo soluzioni che consentono di snellire i flussi di lavoro, ridurre i tempi di risposta e ottenere informazioni cruciali in tempi record, mettendo l’esperienza degli investigatori al centro dell’attenzione.

Un VMS robusto deve fornire strumenti intuitivi e potenti che permettano di passare senza soluzione di continuità dalla fase di risposta all’incidente all’indagine approfondita. L’automazione avanzata del sistema garantisce che gli operatori di sicurezza abbiano immediatamente a disposizione gli strumenti necessari per avviare l’analisi non appena viene registrato un evento. Le funzionalità di risposta automatizzata agli incidenti, ad esempio, consentono di pre-programmare sequenze di azioni innescate da eventi specifici, come l’attivazione di allarmi, l’attivazione automatica di telecamere e la generazione di report in tempo reale. Questo approccio assicura una transizione fluida dal monitoraggio all’indagine.

La tecnologia velocizza le indagini

Il tracciamento del movimento umano è un altro vantaggio significativo perché anziché analizzare manualmente i feed di più telecamere alla ricerca di un sospetto, gli operatori possono utilizzare il VMS per seguire un soggetto attraverso diverse inquadrature. Questa funzionalità accelera notevolmente l’identificazione dei sospetti e previene la perdita di informazioni quando, per esempio, una persona si sposta dal campo visivo di una telecamera a quello di un’altra. La creazione di storyboard degli incidenti semplifica ulteriormente il processo investigativo, consentendo di compilare i filmati rilevanti in un’unica timeline chiara e concisa.

Il focus principale di qualsiasi indagine consiste nell’analizzare grandi quantità di dati video per individuare i filmati pertinenti. Le tradizionali ricerche manuali possono richiedere ore o addirittura giorni, ma le funzionalità di analisi video basate sull’intelligenza artificiale rendono questo processo quasi istantaneo. Le capacità di ricerca forense e i plug-in del sistema di telecamere consentono agli investigatori di localizzare persone, veicoli e oggetti con precisione. La ricerca di metadati, che sovrappone dati ai filmati video, fornisce un ulteriore livello di analisi aiutando gli investigatori a comprendere cosa è successo, perché e come.

La gestione della cosiddetta “chain of custody” rappresenta un altro aspetto cruciale delle indagini: i sistemi di gestione delle prove digitali assicurano l’archiviazione e la condivisione sicura di video, immagini e documenti, eliminando la necessità di avere copie fisiche. La protezione dell’integrità delle prove è fondamentale per garantirne l’ammissibilità in tribunale.

Dati e cybersecurity sono elementi fondamentali dei nuovi VMS

Infine, la visualizzazione avanzata dei dati è essenziale per ricostruire gli eventi in modo chiaro: le funzionalità di riproduzione e sincronizzazione multi-angolo offrono una revisione approfondita, consentendo agli investigatori di isolare dettagli chiave e stabilire una sequenza accurata degli eventi. Le dashboard personalizzate dei moderni VMS migliorano ulteriormente la comprensione generale fornendo una visione centralizzata delle informazioni, infatti, l’integrazione di dati provenienti da fonti diverse – come dispositivi IoT e sistemi di terze parti – fornisce elementi utili per la ricostruzione degli eventi, trasformando informazioni frammentarie in un quadro informativo completo.

Ultimo elemento da considerare, ma non per importanza, è la collaborazione sicura e la protezione dell’integrità delle prove: elementi imprescindibili nelle varie fasi di un’indagine. La condivisione crittografata delle prove elimina il rischio di manomissioni o accessi non autorizzati, mentre le funzionalità di privacy e conformità garantiscono il rispetto dei requisiti normativi. Le misure di cybersecurity integrate nelle moderne piattaforme VMS rafforzano la protezione delle prove, prevenendo accessi non autorizzati e garantendo l’integrità dei dati.