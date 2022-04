World Backup Day 2022: ASUSTOR annuncia tre esclusive promozioni flash

ASUSTOR consiglia da sempre ai propri utenti d’impostare un adeguato programma di backup come baluardo a protezione dei propri dati non solo da ransomware, fishing, malware e virus in generale, ma anche da danni accidentali, guasti hardware, errori umani, calamità naturali e, più in generale, da tutto ciò che potrebbe metterli in pericolo.

Seguire la regola di backup 3-2-1, che suggerisce di conservare almeno tre copie dei dati su almeno due dispositivi, con almeno una copia off-site, è sicuramente una delle scelte migliori che si possano fare e che, l’esclusiva funzionalità MyArchive di ASUSTOR consente di gestire con estrema facilità. Uno o più dischi del NAS, infatti, possono venire configurati come unità MyArchive, consentendo al dispositivo di essere utilizzato anche come una soluzione a unità rimovibili, i cui dischi possono venire espulsi per essere conservati in un luogo sicuro ed essere poi rimessi online in caso di bisogno.

Cogliendo l’occasione del World Back Day, ASUSTOR ha attivato una speciale iniziativa promozionale che coinvolge tre differenti modelli di NAS destinati a soddifare le esigenze di tre diversi segmenti di mercato: home office, small office e PMI.

Per il segmento home office ASUSTOR ha selezionato il Drivestor 4 Pro (AS3304T), una soluzione a 4 bay basata su CPU Quad-Core Realtek RTD1296 a 1,4 GHz con 2 GB di memoria DDR4 e connettività 2.5 GbE, che fino al 13 aprile potrà essere acquistato a 359,00 Euro IVA compresa, anziché 379,00 Euro.

Per quanto riguarda lo small office, la scelta è ricaduta sul Nimbustor 4 (AS5304T), una propsta a 4 alloggiamenti che con il suo processore Intel Celeron quad-core coadiuvato da 4 GB di memoria DDR4-2400 espandibili fino a 8 GB e due porte 2.5 GbE, sarà acquistabile a 499,00 Euro IVA compresa, anziché 529,00 Euro.