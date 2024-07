SmartScan VR800 di Hexagon si aggiudica il Red Dot Design Award

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon ha ricevuto il prestigioso Red Dot Design Award, un importante riconoscimento che premia l’eccellenza nel design dei prodotti. Istituito nel 1955, il Red Dot Design Award è uno dei riconoscimenti più ambiti al mondo. La giuria internazionale di esperti valuta i prodotti in base a criteri quali estetica, livello di innovazione, funzionalità, ergonomia e sostenibilità. Quest’anno, il rivoluzionario scanner a luce strutturata SmartScan VR800 di Hexagon è stato premiato nella categoria Product Design grazie all’esperienza utente di qualità, all’ergonomia e all’inconfondibile stile progettuale di Hexagon. Nella valutazione ha contato molto anche la funzionalità: primo scanner 3D a luce strutturata sul mercato con un obiettivo zoom motorizzato, SmartScan VR800 rivoluziona la user experience, consentendo di ottenere scansioni ad alta risoluzione delle parti ispezionate in pochi secondi.

“Le nostre scelte di progettazione danno forma all’esperienza dell’utente. Per sviluppare prodotti intuitivi ed efficienti, cerchiamo di ridurre la complessità e di comprendere le reali esigenze dell’utente”, ha commentato Matthias Wieser, VP of Product Design di Hexagon. “L’utilizzo di un linguaggio di design coeso è stata un’ulteriore scelta per affermare l’identità aziendale nello SmartScan VR800, al fine di ottenere un prodotto professionale e funzionale, visivamente accattivante e riconoscibile come Hexagon”.

“La natura interdisciplinare del team Hexagon è stata fondamentale nello sviluppo di questo prodotto” ha dichiarato Dirk Rieke-Zapp, Senior Product Manager della divisione Structured Light and Photogrammetry di Hexagon. “L’esperienza dei ricercatori del nostro Innovation Hub ha permesso di realizzare funzionalità chiave come l’obiettivo zoom, il telaio in fibra di carbonio e l’unità di controllo integrata. L’esperienza del team ci ha permesso di portare innovazione e di soddisfare gli obiettivi prefissati per la progettazione”.

Hexagon è all’avanguardia nella creazione di soluzioni di realtà digitale che combinano sensori, software e tecnologie autonome. Con il 15% del fatturato netto investito in Ricerca e Sviluppo, oltre 5.500 brevetti attivi e oltre 6.500 dipendenti in R&S supportati da centri di innovazione dedicati in tutto il mondo, l’azienda sfrutta i processi di innovazione per creare soluzioni all’avanguardia. Lo SmartScan VR800 è un esempio di innovazione a vantaggio dei produttori di tutto il mondo.

Focus su Ricerca e Sviluppo



Gli scanner a luce strutturata tradizionali richiedono una ricalibrazione manuale a ogni cambio di lente, con conseguenti compromissioni in termini di efficienza. Al contrario, lo SmartScan VR800 rimane calibrato mentre lo scanner esegue con precisione lo zoom sull’area desiderata, offrendo una gamma di risoluzione da 238 a 49 micron. L’integrazione di un obiettivo zoom nel design di uno scanner 3D presenta sfide tecniche significative, motivo per cui una soluzione del genere non era mai stata sviluppata prima. È stato necessario prendere in considerazione molti fattori per poter ospitare un obiettivo zoom, tra cui un telaio robusto e capacità di calibrazione, il tutto mantenendo la portabilità e le prestazioni.

L’esclusivo design chiuso delle lenti dello scanner, sviluppato in collaborazione con i colleghi dello Swiss Innovation Hub di Hexagon, elimina la necessità di utilizzare più lenti, semplificando così la scansione con un unico processo e l’utilizzo da parte di utenti esperti e nuovi. Per alloggiare le telecamere e gli obiettivi è stato sviluppato un telaio in fibra di carbonio su misura, che garantisce la stabilità termica dello scanner e consente ai clienti di utilizzare il dispositivo per eseguire misure accurate per intervalli più lunghi tra le calibrazioni.

Design ergonomico per persone o cobot



L’ergonomia è stato un aspetto fondamentale durante il processo di progettazione, soprattutto se si considera il ruolo che gli scanner portatili avranno nei processi di produzione altamente automatizzati. Il team di progettazione Hexagon ha dato priorità all’usabilità, investendo significativamente nella comprensione delle esigenze degli utenti e nella risoluzione dei loro problemi.

Lo SmartScan VR800 si distingue da molti dei suoi predecessori per l’unità di controllo integrata, che consente una rapida elaborazione e ottimizzazione dei dati di scansione sul dispositivo. Gli scanner tradizionali hanno una centralina di controllo separata che deve essere installata accanto allo scanner, occupando ulteriore spazio in officina. L’unità di controllo integrata del VR800 richiede solo due cavi, favorendo la portabilità e la libertà di movimento. A ciò si aggiunge l’interfaccia universale di montaggio rapido dello scanner, che garantisce stabilità quando viene montato su qualsiasi braccio robotico o treppiede.

Lo SmartScan VR800 indirizza le sfide pratiche degli utenti grazie a un design e una progettazione orientati al futuro e testimonia l’impegno costante di Hexagon nel superare i limiti tecnici per migliorare il modo in cui le persone lavorano nei settori della produzione e del controllo della qualità.