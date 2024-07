Stampa e scansione cloud: come ottimizzarle

Kyocera Document Solutions, specialista globale nelle soluzioni per la gestione documentale, ha presentato la release 1.9.0 di Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS), soluzione di stampa e scansione, sviluppata per supportare le organizzazioni che hanno scelto di abbracciare modalità di lavoro ibrido.

La nuova soluzione, che presenta migliorie dell’esperienza utente e l’introduzione di nuove funzionalità, offre infatti la possibilità di stampare ed effettuare scansioni da browser web da più sedi e luoghi di lavoro in completa sicurezza.

La sicurezza delle operazioni è garantita tramite l’autenticazione dell’utente, il controllo degli accessi e la crittografia dei dati. L’accesso avviene attraverso l’autenticazione tramite badge, pin o login. Dopo l’introduzione della possibilità di autenticarsi tramite Windows Entra ID, ora è possibile anche importare gli account creati in Google Workspace e quindi utilizzarli per l’autenticazione sul portale di KCPS.

Migliore gestione delle password

Sui nuovi sistemi di stampa A4 monocromatici e colore di Kyocera il sistema supporta la configurazione della password dell’account fino a 256 caratteri e/o caratteri UTF-8 fino a 3 byte. Questo miglioramento della gestione della password è stato introdotto sia nell’inserimento manuale dal portale che da import degli utenti da file csv. Infine, è stata allineata la modifica della password anche da applicazione HyPAS in modalità amministratore di sistema.

L’autenticazione tramite ID Card supporta NEAA

È stato aggiunto il supporto per l’autenticazione della ID Card per l’applicazione KCPS HyPAS Non-extended Authentication Application (NEAA). In questo modo è possibile utilizzare più applicazioni HyPAS come, ad esempio, la funzione “Copia diretta” e avere attivo il client di KCPS. Senza questo aggiornamento non era possibile avere attive contemporaneamente due applicazioni che utilizzano una autenticazione di tipo EAA.

Miglioramenti nell’integrazione con BOX

Grazie all’integrazione con lo storage in cloud BOX è possibile impostare delle cartelle come “Preferite” e quindi avere un accesso diretto dalla prima schermata. Quando si utilizzano le funzionalità di archiviazione BOX per stampa, scansione e inoltro fax, i documenti di stampa e scansione vengono ora passati direttamente dalla multifunzione (applicazione HyPAS) all’archiviazione BOX. Questa nuova struttura di comunicazione consente di eliminare un passaggio di trasferimento dati producendo un miglioramento nelle performance del servizio di stampa e scansione.

Semplificazione dell’estensione su Chrome

La nuova release rilascia anche un aggiornamento del componente per il browser web Chrome, che permette all’utente di utilizzare l’estensione senza doversi prima autenticare sull’applicazione Web KCPS ad ogni connessione.

Nuova funzione di scansione continua

Sul client HyPAS si aggiunge la possibilità di scansire più pagine di un solo file. Al termine di una scansione, l’interfaccia utente chiederà se si vuole aggiungere un’altra pagina al file finale o se si termina la scansione.

Priorità di stampa tramite driver KX

Grazie alla nuova versione del cliente MS Windows, è ora possibile stampare da qualsiasi applicazione del computer selezionando un driver della stampante KX Driver con impostazioni modificate per KCPS. Una volta caricati i lavori di stampa, vengono rilasciati dal dispositivo da cui si desidera stampare i documenti.

Gestione lavori e quote di stampa

Nella gestione delle istantanee dei lavori di stampa è stata introdotta l’eliminazione per i processi che vengono lanciati da client HyPAS in quanto considerati conclusi. In questo modo, rimangono in coda solo quelli non ancora stampati. Nella possibilità di configurare un range di validità della quota di stampa, in questa nuova release si è inoltre aggiunta l’indicazione sul range da poter personalizzare.

Non sarà più possibile lasciare una configurazione senza una data di validità. Questa impostazione irrobustisce la gestione delle politiche di stampa, per un miglior controllo dei costi.