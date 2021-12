4 concept per l’economia circolare di Dell

Da decenni Dell Technologies è impegnata ad avere un impatto ambientale positivo, puntando su economia circolare ed emissioni di gas serra pari a zero.

In questo, il design del prodotto gioca un ruolo importante: solo nell’ultimo anno, Dell Technologies ha introdotto l’utilizzo di alluminio riciclato a circuito chiuso nel disco rigido, la bioplastica ottenuta dagli scarti degli alberi nel processo di produzione della carta, e aumentato l’uso di fibra di carbonio recuperata.

Oggi Dell Technologies presenta Concept Luna: un proof-of-concept sviluppato in collaborazione con Intel, per valutare idee di design rivoluzionarie per rendere i componenti immediatamente accessibili, sostituibili e riutilizzabili, riducendo l’uso delle risorse all’insegna della circular economy. È un concept creato per testare ciò che potrebbe essere possibile, non per essere prodotto e venduto. Ma se tutte le idee di design in Concept Luna fossero realizzate, ci si potrebbe aspettare di avere una riduzione del 50% del carbon footprint complessivo del prodotto.

Concept Flow, la visione di Dell Technologies per una mobilità personale e senza soluzione di continuità per uno spazio di lavoro intelligente, dove l’utente riprende tutte le attività dove le ha lasciate, il portatile riceve l’alimentazione in modalità wireless e si disconnette automaticamente quando al termine delle attività.

Per un’interazione umana più significativa, Concept Pari, è una web camera wireless e mobile con caratteristiche innovative per migliorare la collaborazione virtuale. La web camera può essere posizionata su display compatibili, in una dock di ricarica, su un supporto, o anche tenuta in mano. Questo permette agli utenti di stabilire un contatto visivo diretto con le persone con cui si sta parlando e consente una facile condivisione di contenuti.

Concept Stanza è uno spazio extra sullo schermo che può migliorare la produttività e la collaborazione. Si tratta di un nuovo tipo di dispositivo da 11″ sottile, leggero e senza porta, progettato esclusivamente per prendere gli appunti in modo molto più facile e intelligente. A prima vista un concetto molto semplice, che deliberatamente non prevede fotocamere o altoparlanti, per un’esperienza senza distrazioni. Semplice da utilizzare, quasi come prendere appunti con carta e penna, permette con un doppio tap di convertire la scrittura a mano in testo, istantaneamente e di ricercarle, recuperarle e condividere attraverso i dispositivi.