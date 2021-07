Spostare tutto nel cloud e spegnere i server? Per molto tempo si è pensato che questo fosse il futuro. La realtà invece dimostra che ci sono buone ragioni per tenere sotto controllo i dati aziendali ed eventualmente riportarli dal cloud, tutti o in parte. Non importa quale modello si sceglie ma il data center e l'infrastruttura di rete devono essere adattati alle esigenze