Arrow Electronics aggiunge i servizi Metallic di Commvault ad ArrowSphere

Arrow Electronics, provider globale di tecnologia, aggiunge le soluzioni Metallic DMaaS (data management-as-a-service) e Backup e Recovery ad ArrowSphere, la propria riconosciuta piattaforma di cloud management, garantendone così la disponibilità ai clienti di tutto il mondo.

Commvault, azienda di riferimento a livello mondiale negli intelligent data service in ambienti on-premises, cloud e SaaS, ha sviluppato Metallic, una suite, leader di mercato, di soluzioni flessibili di livello enterprise che offre backup e recovery dei dati archiviati in ambienti on-premises, cloud e ibridi, coprendo una serie completa di workload tra cui: Microsoft 365 e Microsoft Dynamics 365, Salesforce, VM, container, database e file e object data, così come laptop e desktop. Inoltre, Metallic supporta i clienti nel rispettare le normative sulla privacy, compreso il GDPR.

Lo scorso anno, Commvault ha siglato un accordo con Microsoft che ha portato all’integrazione del go-to-market, dell’ingegneria e delle vendite di Metallic DMaaS con Azure, creando così una solida soluzione di sicurezza abbinata alla semplicità di una gestione SaaS. Metallic offre retention estesa e protezione dei dati per Microsoft 365 – con un ripristino veloce in caso di cancellazione accidentale, corruzione e attacchi informatici – e copertura sui tre cloud di Microsoft – Microsoft 365, Dynamics 365 e Azure.

“Arrow vanta una profonda conoscenza dell’offerta di soluzioni di Microsoft e Commvault e l’aggiunta di queste potenti soluzioni di backup in ArrowSphere aiuterà a velocizzare il percorso dei clienti verso il cloud,” dichiara Kristin Russell, president di Arrow global enterprise computing solutions business. “La nostra piattaforma di cloud management permette ai partner di canale di accedere a quotazioni e ordini semplificati, provisioning automatizzato e integrazione completa della fatturazione, con l’obiettivo di permettere ai clienti di sottoscrivere e beneficiare della protezione di Metallic in meno di 15 minuti.”

“Commvault ha sviluppato Metallic con un obiettivo: fornire servizi su larga scala basati su SaaS che riducono i costi di gestione e di infrastruttura, in modo che utenti e partner possano scalare rapidamente le loro attività. L’aggiunta del portafoglio Metallic ad ArrowSphere offre soluzioni efficaci di protezione dei dati ai clienti che desiderano metodi migliori per prevenire perdita di informazioni e downtime, per proteggersi dalle minacce informatiche e soddisfare i crescenti requisiti di conformità e governance,” sottolinea Thad Keating, worldwide vice president of GTM per Metallic. “Siamo entusiasti che la collaborazione di lunga data tra Commvault e Arrow si rafforzi ulteriormente mentre ci avviamo verso la prossima fase dell’evoluzione di Metallic.”

La piattaforma ArrowSphere di Arrow aiuta i partner di canale a gestire, differenziare e scalare il loro cloud business. Il suo marketplace include tutti i principali provider hyperscale, così come offerte IaaS, PaaS, SaaS, HaaS e software cloud pubbliche e private. La piattaforma fornisce la gestione del ciclo di vita del cloud end-to-end con funzionalità come provisioning automatizzato, integrazione completa della fatturazione, reporting e analisi predittiva. ArrowSphere offre anche un marketplace chiavi in mano white-label utilizzabile dai partner di canale per consentire ai clienti di gestire le proprie transazioni.