Arrow Electronics amplia il portfolio delle infrastrutture di intelligenza artificiale con PEAK:AIO

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha intrapreso una collaborazione con PEAK:AIO, nell’ambito della quale la divisione intelligent solutions di Arrow fornirà la piattaforma hardware integrata, consentendo a reseller e solution provider di offrire dispositivi di storage AI ad alte prestazioni nell’ambito delle implementazioni di infrastrutture GPU.

La soluzione è progettata per consentire alle organizzazioni che gestiscono moderni workload AI di ottenere un elevato throughput e prestazioni di storage affidabili a bassa latenza, senza i costi e la complessità operativa tipici dello storage aziendale tradizionale o dei file system paralleli di calcolo ad alte prestazioni (HPC).

L’AI Data Server di PEAK:AIO è progettato per adattarsi alla effettiva scalabilità delle applicazioni di intelligenza artificiale. Si parte da un singolo server 2U, espandibile su base modulare man mano che le esigenze crescono, e può raggiungere livelli di exabyte in modo efficiente, senza rinunciare alla semplicità di un ambiente Linux NFS standard. La soluzione è stata appositamente sviluppata per cluster GPU di piccole e medie dimensioni, non per i supercluster HPC legacy basati sulle CPU. La piattaforma PEAK:AIO è progettata per alimentare costantemente le GPU di dati, massimizzando l’utilizzo senza investimenti eccessivi nell’infrastruttura di storage.

Tonya Roach, vice president sales di Arrow Intelligent Solutions Business, ha dichiarato: «L’infrastruttura AI sta evolvendo rapidamente e ai partner di canale viene richiesto di garantire prestazioni su larga scala senza aumentarne la complessità. PEAK:AIO offre un approccio chiaro e pragmatico allo storage per AI e Arrow occupa una posizione privilegiata, grazie alle solide capacità di integrazione e alla nostra supply chain.»

Roger Cummings, CEO e president di PEAK:AIO, ha aggiunto: “I team di AI richiedono uno storage che mantenga impegnate le GPU, che sia facilmente scalabile e non li vincoli all’uso di stack proprietari. Nel mercato odierno, il fatto che PEAK:AIO riesca a fare tutto questo con meno hardware rispetto alle soluzioni concorrenti non riguarda solo le prestazioni, ma anche l’approvvigionamento. La nostra collaborazione con Arrow ci offre la portata globale necessaria per fornire questi servizi ovunque i clienti stiano sviluppando le proprie soluzioni.”

I PEAK:AIO AI Data Server e Open pNFS sono progettati per essere compatibili con qualsiasi fornitore di server e con una ampia gamma di piattaforme hardware, aiutando i clienti a non rimanere vincolati a stack client proprietari e a evitare il vendor lock-in.