ASUSTOR College continua a crescere

ASUSTOR College, un vero e proprio centro corsi online, mette oggi gratuitamente a disposizione di tutti possessori di un ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., annuncia che il proprio, un vero e proprio centro corsi online, mette oggi gratuitamente a disposizione di tutti possessori di un NAS ASUSTOR ben 96 guide e oltre 100 video tutorial utili per sfruttare al meglio le potenzialità del loro dispositivo.

Consultabili per argomenti e organizzati in base ai livelli di difficoltà dei temi trattati, i tutorial e le guide possono essere seguiti sia in ordine progressivo, quindi, facendo crescere giorno dopo giorno le proprie competenze sia per rispondere a specifiche esigenze del momento.

Tra i nuovi contenuti recentemente inseriti in ASUSTOR College si distinguono una pratica guida per imparare a utilizzare correttamente la funzionalità Wake-on-LAN (WOL), una relativa alla modalità Sleep e una sull’utilizzo dei dispositivi di archiviazione exFAT, che vanno ad aggiungersi a diversi altri tutorial, tra cui guide di primo livello, che affrontano in modo chiaro e semplice le procedure d’installazione dei dispositivi e il loro utilizzo con Windows, Mac e Linux, ideali per i principianti e per chi approccia per la prima volta il mondo dei NAS.

Le guide di secondo, terzo e quarto livello, invece, affrontano tematiche di complessità sempre crescente e si rivolgono principalmente agli utenti più competenti e ai professionisti, che desiderano sfruttare al meglio i servizi più evoluti dei NAS ASUSTOR. Tra le nuove guide che ASUSTOR ha creato per questi livelli, particolarmente degne di nota sono quella relativa alla configurazione di un repository Git, quella per la configurazione ed esecuzione di macchine virtuali su ASUSTOR Portal con VirtualBox e quella dedicata all’utilizzo delle cartelle condivise WORM.

Al termine di ogni tutorial presente su ASUSTOR College è poi previsto un test con cui valutare il proprio grado di apprendimento e ricevere il corrispondente badge. Dopo aver completato con esito positivo tutti i test di un livello, l’utente potrà, infatti, ricevere da ASUSTOR la relativa certificazione.