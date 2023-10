Attiva Evolution: nuovo accordo di distribuzione con Factorial

Attiva Evolution, la business unit di Attiva dedicata al mercato a valore, annuncia la partnership con Factorial, innovativa startup spagnola sviluppatrice dell’omonima soluzione all-in-one che permette una gestione efficiente di tutti processi legati alle risorse umane.

Grazie alla digitalizzazione e all’automazione dei processi HR – come la gestione del talento e della performance, delle ferie, dei permessi e dei documenti e la rilevazione presenze sia in ufficio sia in smart working – Factorial aiuta imprenditori e HR manager a ridurre del 25% il tempo impiegato in attività amministrative, ripetitive e routinarie. Pensata per semplificare ogni attività di gestione delle risorse umane, in virtù di un design intuitivo e della completezza delle funzionalità, è adottata da oltre 10mila clienti in nove Paesi, fra cui l’Italia.

Factorial, fondata nel 2016 e forte oggi di oltre 800 dipendenti, è una delle startup in più rapida crescita in Europa. Nell’ottobre dello scorso anno, con un round di investimento da 120 milioni di dollari, ha raggiunto la valutazione di 1 miliardo di dollari e lo status di azienda unicorno.

“L’accordo di partnership con Factorial testimonia la volontà e l’impegno di Attiva Evolution per portare sul mercato italiano, attraverso i propri reseller, proposte di valore capaci di dare risposta alle esigenze di professionisti e aziende con soluzioni sempre più verticali, innovative ed estremamente efficaci. Grazie a un costante e approfondito lavoro di scouting, riusciamo a selezionare i partner migliori in ogni segmento di interesse per un portfolio di brand sempre di alto livello”, afferma Lorenzo Zanotto, B.U. Sales Manager di Attiva Evolution. “La partnership con Attiva riveste un ruolo fondamentale nella strategia di sviluppo di Factorial, grazie alla sua estesa rete di distribuzione e alla sua affermata reputazione nel contesto italiano” aggiunge Andrea Galimberti, Responsabile Partnership di Factorial Italia.

Un unico software per tutte le esigenze

Factorial dà risposta a tutte le attività quotidiane legate alla gestione delle risorse umane, consentendo di ridurre i compiti amministrativi più ripetitivi e time demanding. Fra le problematiche più comuni con cui le aziende sono chiamate ogni giorno a confrontarsi troviamo l’adozione di processi manuali di inserimento e analisi dei dati; la mancanza di sistemi di integrazione che costringe all’utilizzo di differenti software per le diverse esigenze; il caos nelle assunzioni e nel turnover dei dipendenti.

Factorial, invece, consente di centralizzare tutti i dati HR dell’azienda su un’unica piattaforma, intuitiva, evoluta e accessibile a tutti i dipendenti e agli amministratori. Vengono inoltre eliminati processi manuali e lunghe pratiche burocratiche. In questo modo si può dedicare tempo a ciò che è veramente importante: le persone, svilupparne i talenti e aumentarne l’efficienza e la soddisfazione. Qualche esempio? Con Factorial i dipendenti possono timbrare in soli 30 secondi, richiedere le ferie in 18 secondi, firmare e consegnare documenti in 12 secondi. Permettendo la digitalizzazione del lavoro amministrativo del team HR, Factorial permette di mantenere il controllo dei turni, assegnare progetti e attività, inviare documenti massivamente e molto altro. L’obiettivo di Factorial, in sintesi, è rendere le Risorse Umane ancora più umane.

Piani di abbonamento adatti per ogni business

Factorial si adatta al meglio al business e alle necessità di ogni cliente. Per questo declina la propria proposta in diversi piani Business ed Enterprise che prevedono l’accesso alla piattaforma completa oppure alla soluzione Core HR a cui è possibile abbinare i due moduli “Time Hub” e “Talent Hub”. L’add-on “Reclutamento” permette infine un processo di reclutamento dall’inizio alla fine con una pagina di carriera personalizzata, in grado di attirare più candidati.