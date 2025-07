BTicino e Elettrici Senza Frontiere supportano “Aria d’Umanità”, iniziativa promossa dall’Ordine degli Avvocati di Milano

Si è tenuta oggi presso l’Istituto Penale Minorile Beccaria, la presentazione dei risultati raggiunti attraverso la campagna “Aria d’Umanità” nata con lo scopo di migliorare la quotidianità e portare sollievo nelle celle degli istituti penitenziari milanesi attraverso la donazione di ventilatori e del materiale elettrico necessario a corredo. Sono 1000 i ventilatori e 750 gli adattatori che in questi giorni stanno raggiungendo gli istituti di pena milanesi: un gesto concreto per portare sollievo dove il caldo estremo e il sovraffollamento rendono ancora più complesse le condizioni di vita.

Si conclude Aria d’Umanità, un’avventura iniziata il 4 luglio e divenuta corale, ideata e promossa dall’Ordine degli Avvocati di Milano, che ha visto l’adesione dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, dei Lions e delle associazioni forensi AGI, ADG Associazioni Donne Giuriste, AGAM, AIAF Lombardia, AMI Sezione distrettuale di Milano, Camera Minorile di Milano, LAF, MOVIMENTO FORENSE – Milano, Elettrici Senza Frontiere, con il supporto delle aziende Amazon e BTicino e la partecipazione di avvocati e cittadini.

“Aria d’Umanità è stata molto più di una campagna di donazione”, ha dichiarato il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Antonino La Lumia, “è stata un gesto collettivo che parla di responsabilità, di comunità, di una giustizia che è presenza, ascolto e cura. È la prova che, quando le istituzioni, le imprese, le associazioni, le professioni e i cittadini si uniscono, è possibile portare un cambiamento reale anche nei luoghi più fragili e dimenticati. Oggi non celebriamo solo il risultato – importante e concreto – di mille ventilatori donati e relativi adattatori che ne consentono l’utilizzo, ma affermiamo un principio d’umanità. È da qui che passa la civiltà di un Paese”.

In particolare, BTicino, con il patrocinio dell’Associazione Elettrici Senza Frontiere di cui è partner fin dalla fondazione, ha donato la fornitura di 750 adattatori multipresa.

I risultati ottenuti sono significativi. La campagna sta permettendo di raggiungere obiettivi determinanti, in grado di creare un impatto positivo: si potrà disporre di 1 ventilatore per cella all’interno della Casa Circondariale di San Vittore e la ventilazione di alcune aree comuni; 1 ventilatore per cella anche per l’Istituto Penale per i Minorenni Cesare Beccaria; la ventilazione delle aree comuni e di reparti con particolari condizioni di detenzione all’interno della Casa di Reclusione di Opera; la ventilazione di un numero importante di celle anche per la Casa di Reclusione di Bollate.

Un unico ed essenziale obiettivo: offrire una risposta pratica e tangibile ad un’esigenza concreta, per dimostrare come ogni attenzione, seppur piccola, possa fare davvero la differenza e contribuire a restituire dignità a chi vive in condizioni di forte marginalità.

“Ringraziamo prima di tutto l’Ordine degli Avvocati di Milano, che ha creduto in questa iniziativa, e poi Elettrici Senza Frontiere, il cui impegno instancabile rappresenta per noi un modello a cui guardare con ammirazione e con cui condividiamo valori e visione. Lo scopo dell’Associazione è quello migliorare le condizioni di vita delle persone attraverso l’approvvigionamento dell’elettricità, un bene spesso sottostimato, ma che consente di soddisfare i bisogni primari delle persone”, commenta Elisabetta Cocco, Responsabile Comunicazione Esterna di BTicino.

Per BTicino la responsabilità sociale non è solo un dovere etico, ma un impegno quotidiano che l’azienda porta avanti concretamente in ogni aspetto della sua attività e con una forte attenzione alle comunità e ai territori in cui è presente ed opera. Da sempre sensibile alle tematiche sociali, con una particolare attenzione alle situazioni svantaggiate, BTicino nel corso degli anni ha scelto di sostenere progetti centrati sulla solidarietà, inclusione e rispetto per la dignità delle persone: oltre alla collaborazione con Elettrici senza frontiere, BTicino supporta anche il Banco Alimentare della Lombardia dal 2013.