Cal.net connette le località non connesse con Cambium Networks

Nonostante la forte digitalizzazione che ha coinvolto il mondo negli ultimi anni, il digital divide persiste in alcune zone rurali che, ancora oggi, faticano a beneficiare dei vantaggi di una connessione veloce e stabile.

Cambium Networks e Cal.net, uno dei principali fornitori di servizi televisivi, telefonici e a banda larga ad alta velocità nella Central Valley e nelle zone rurali della California settentrionale, hanno annunciato la realizzazione di una rete di accesso fixed wireless (FWA) a 6 GHz. Questa installazione segna una pietra miliare significativa per fornire finalmente connettività affidabile e ad alta velocità alle comunità poco servite.

Cambium e Cal.net si impegnano a migliorare la vita di individui e imprese

Lo spettro a 6 GHz, ora approvato per l’uso all’aperto sia del Wi-Fi che dell’FWA dalla FCC e dall’ISED canadese, risolve la congestione dello spettro a 5 GHz offrendo una quantità sostanziale di spettro pulito, pari a 850 MHz negli Stati Uniti e 950 MHz in Canada. Questo nuovo spettro sarà fondamentale per i service provider come Cal.net e gli operatori di rete privati che intendono migliorare l’esperienza dei clienti e fornire velocità più elevate riducendo al minimo gli investimenti di capitale.

L’ePMP 4600, l’ultimo nato della piattaforma ePMP di Cambium, sfrutta oltre un decennio di tecnologia collaudata e scalabile. Grazie al supporto di un massimo di 120 abbonati per settore, alle capacità MU-MIMO, al beamforming e alla capacità fino a 4 Gbps per settore, ePMP 4600 consente agli operatori di fornire servizi sia in aree rurali a bassa densità che in aree suburbane ad alta densità, con un basso costo totale di proprietà.

La collaborazione tra Cambium Networks e Cal.net rappresenta un significativo passo avanti nel progresso delle comunicazioni wireless. Sfruttando il nuovo spettro disponibile a 6 GHz, entrambe le aziende si impegnano a migliorare la vita degli individui e delle imprese nelle comunità meno servite attraverso soluzioni tecnologiche innovative.

Le caratteristiche differenzianti della piattaforma ePMP 4600

Scalabilità e mitigazione delle interferenze grazie all’esclusiva interfaccia aerea.

Interfaccia aerea comprovata che offre scalabilità e prestazioni con funzionalità ePMP quali sincronizzazione TDD, SmartQoS, air fairness e ottimizzazione dei frame. ePMP sfrutta i chipset 802.11ax per economie di scala con miglioramenti significativi adattati all’accesso wireless fisso.

Isolamento dal rumore con Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA), MU-MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) multiutente in entrambe le direzioni, uplink e downlink, e sincronizzazione TDD, sono solo alcuni degli aspetti previsti dalla roadmap a breve termine.

Disponibilità

La serie Force 4600 di Subscriber Module (SM) è disponibile in due format: Force 4600C con connessione e Force 4625 con antenna integrata.

Dichiarazioni

Morgan Kurk, CEO di Cambium Networks, ha sottolineato l’importanza di questa distribuzione: “L’apertura dello spettro a 6 GHz per l’accesso fixed wireless è una svolta per il settore broadband e per i consumatori. La nostra piattaforma ePMP 4600, che supporta l’intero spettro a 6 GHz, è stata progettata per fornire soluzioni scalabili e ad alta capacità che sono sia convenienti che affidabili. Questa tecnologia consentirà ai service provider come Cal.net di fornire velocità gigabit via etere a costi contenuti, rendendo Internet ad alta velocità accessibile a un maggior numero di comunità“.

Jack Barker, CEO di Cal.net, ha condiviso il suo entusiasmo per la collaborazione:

“In Cal.net siamo impegnati a colmare il digital divide in tutto il nostro territorio di servizio in California. L’impiego della tecnologia a 6 GHz di Cambium Networks ci consentirà di fornire una banda larga affidabile e ad alta velocità alle regioni poco servite della Central Valley e della Sierra Foothills. Questa iniziativa migliora la connettività per le case e le imprese e sostiene settori critici come la sanità e l’agricoltura“.