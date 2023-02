Canon uniFLOW Online si conferma da premio

Canon uniFLOW Online, avanzata soluzione cloud, sicura e scalabile, per la gestione della stampa, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento Buyers Lab (BLI) 2023 Pick Award nella categoria Outstanding Cloud Output Management Platform, assegnato da Keypoint Intelligence.

Come sottolineato da Lee Davis, Senior Analyst dell’Office Group di Keypoint Intelligence nell’annuncio stampa del premio: «Non è la prima volta che gli analisti e gli esperti di Keypoint Intelligence rimangono impressionati da uniFLOW Online, ed è successo anche quest’anno. Considerando le funzionalità di gestione dei processi di stampa della piattaforma, nonché le caratteristiche di sicurezza, il supporto per i dispositivi mobile e il pieno controllo dei costi di stampa, Canon uniFLOW Online si conferma la migliore piattaforma cloud nella sua categoria».

Secondo Keypoint, Canon uniFLOW Online è una piattaforma particolarmente vantaggiosa per le aziende poiché permette di supportare le attività dei dipendenti indipendentemente dall’ambiente di lavoro. Il lavoro ibrido è infatti diventato uno standard dopo la pandemia, e oggi più che mai è fondamentale per le aziende poter fornire ai propri dipendenti strumenti e soluzioni che supportino l’approccio di lavoro moderno.

Non a caso, lo scorso settembre, Canon ha annunciato importanti innovazioni anche al proprio portfolio di multifunzioni imageRUNNER ADVANCE DX, imageRUNNER, i-SENSYS X e imagePRESS, pensate per supportare le aziende di qualsiasi dimensione nel mondo del lavoro ibrido.

Come commentato da Pierluigi Fioretti, Head of DP&S di Canon Italia e Amministratore Delegato Canon Solutions Italia: «Siamo onorati di ricevere per il quinto anno consecutivo il BLI Pick Award for Outstanding Cloud Output Management Solution. Questo importante riconoscimento conferma il continuo impegno e la focalizzazione di Canon rivolta al mondo dei servizi online, di cui uniFLOW è l’esempio evidente, oltre a essere un elemento chiave nel percorso semplificazione dei processi digitali delle aziende, garantendo il massimo in termini di produttività ed efficienza».