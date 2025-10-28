ClearSkies porta la cybersecurity intelligente in Italia con ICOS

ClearSkies ha stretto una partnership con ICOS, Value-Added Distributor (VAD) specializzato nel settore dei servizi e delle soluzioni IT, per portare sul mercato italiano la sua piattaforma AI-powered di Threat Detection, Investigation & Response (TDIR). Questa collaborazione segna un passo fondamentale nell’espansione europea di ClearSkies e potenzia la rete di partner di ICOS con una soluzione di sicurezza all’avanguardia, basata sull’intelligenza artificiale e cloud-native, su misura per il panorama delle minacce in continua evoluzione.

Cybersecurity su misura per PMI e grandi aziende

La cybersecurity non prevede un approccio uguale per tutti. Ogni organizzazione deve valutare la propria posizione, identificare i rischi, comprendere quali risorse sono disponibili e implementare soluzioni di sicurezza che riducano al minimo i rischi pur rimanendo economicamente sostenibili. Ciò è particolarmente vero per le PMI italiane, che spesso devono affrontare costi elevati per proteggere le proprie infrastrutture. In qualità di distributore a valore aggiunto di ClearSkies, ICOS offrirà un supporto senza pari ai propri partner di canale attraverso esperienze personalizzate e risorse mirate alle loro esigenze specifiche. Grazie a una rete consolidata di partner e rivenditori specializzati, ICOS garantirà la prossimità necessaria per sostenere le organizzazioni italiane nei processi di adozione di nuove tecnologie e nel rafforzamento della loro postura di sicurezza, beneficiando al contempo di supporto end-to-end, formazione, strumenti e risorse di vendita per una crescita redditizia e sostenibile.

La piattaforma di ClearSkies

ClearSkies è una piattaforma TDIR modulare, cloud-native e basata su intelligenza artificiale, inclusa nel Magic Quadrant di Gartner 2021 e 2024 per le soluzioni SIEM. La piattaforma rivoluziona i flussi di lavoro dei SOC tradizionali grazie all’automazione basata sull’intelligenza artificiale e l’analisi contestuale, consentendo una visibilità cross-layer in tempo reale per il rilevamento tempestivo degli attacchi informatici e una risposta adattiva alla velocità delle macchine.

Basata sulla tecnologia proprietaria, privata e sicura Centric AI Fabric, ClearSkies anticipa e contiene le minacce più rapidamente grazie a funzionalità Generative e Agentic AI-driven, threat intelligence proveniente da più fonti e tecniche di deception, consentendo alle organizzazioni di passare da un approccio reattivo a uno proattivo e predittivo alla sicurezza e garantire la continuità operativa. Inoltre, essendo una delle poche soluzioni di sicurezza informatica nate e sviluppate in Europa, ClearSkies è stata appositamente progettata per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità in continua evoluzione dell’UE, in pieno rispetto delle principali direttive UE in materia di sicurezza informatica.

Grazie a questa partnership, ClearSkies e ICOS continueranno a collaborare per sostenere la crescita del mercato italiano, favorendo la diffusione di pratiche di sicurezza avanzate e promuovendo una cultura della cyber resilience che sia realmente europea, pragmatica e orientata al futuro, aiutando le organizzazioni non solo a resistere alle minacce odierne, ma anche ad anticipare le sfide di domani.

Dichiarazioni

“Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale dell’economia italiana, ma spesso non dispongono delle risorse necessarie per affrontare con efficacia le sfide della cybersecurity. Grazie alla partnership con ICOS, ClearSkies mette a loro disposizione una piattaforma intelligente e automatizzata che garantisce lo stesso livello di protezione di una grande organizzazione, semplificando al tempo stesso la gestione e riducendo costi e complessità”, ha dichiarato Christos Onoufriou, CEO di ClearSkies. “La rete consolidata e l’esperienza locale di ICOS ne fanno un partner ideale per supportare le organizzazioni nella trasformazione delle loro operazioni di sicurezza e nel raggiungimento della resilienza informatica. Insieme, stiamo potenziando i team di sicurezza con l’intelligenza artificiale, il contesto, la visibilità e l’automazione di cui hanno bisogno per rilevare, indagare e rispondere alle minacce in modo più rapido e intelligente che mai”.

“Siamo felici di poter annoverare ClearSkies tra le soluzioni presenti nel nostro portfolio di offerta”, ha commentato Federico Marini, Managing Director di ICOS. “Apprezzo in particolar modo il loro andare incontro alle esigenze di sostenibilità delle PMI senza scendere a compromessi dal punto di vista tecnologico. E qui parliamo di tecnologia di altissimo livello, basata sui più recenti sviluppi nell’ambito della sicurezza IT. Mi piace anche poter collaborare con un vendor caratterizzato da un DNA europeo, in un momento in cui questo fattore può fare la differenza. In definitiva, si tratta di una partnership pienamente funzionale a sostenere il nostro obiettivo di primeggiare nell’ambito della cybersecurity, obiettivo che continueremo a perseguire assieme agli amici di ClearSkies mettendo in gioco tutto il nostro expertise, i nostri servizi a valore e la nostra approfondita conoscenza del mercato”.