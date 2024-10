Destination AI #ontheroad: il viaggio di TD SYNNEX con l’Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale fa i bagagli e va in giro per l’Italia con TD SYNNEX, distributore e aggregatore di soluzioni per l’ecosistema IT. L’azienda lancia Destination AI #ontheroad per portare in tour per l’Italia il programma dedicato all’aggregazione completa e strategica dei servizi e risorse dedicate al business legato all’intelligenza artificiale (AI) di TD SYNNEX, aiutando così i partner a ottenere un vantaggio competitivo.

Secondo il nostro terzo rapporto annuale global Direction of Technology pubblicato questa settimana, in cui sono stati intervistati più di 1.000 partner di canale B2B da tutto il mondo, quasi la metà prevede di offrire l’intelligenza artificiale nei prossimi due anni, con un incremento del 214% dal 2022.

“Destination AI è il nostro programma pensato per attivare, sviluppare e dare supporto ai nostri Partner nell’integrazione dell’AI nel loro business. Il nostro approccio è customizzato in base al punto in cui si trova il Partner, che va dall’informazione allo sviluppo delle competenze fino al supporto nella vendita e post-vendita“, ha affermato Augusto Soveral, VP di TD SYNNEX Italy.

“Come parte di questa strategia, al fine di rendere fruibile le informazioni relative ai servizi e alle soluzioni che siamo in grado di offrire nel panorama dell’intelligenza artificiale, abbiamo sviluppato un portale che sarà il punto di riferimento e la porta di accesso al mondo AI di TD SYNNEX. Su questo portale, che sarà vivo e in continuo aggiornamento, troverete la nostra value proposition sviluppata insieme ai nostri Vendor partner, così come risorse da scaricare, use cases e tutto ciò che può agevolare un partner nella proposizione di business ai suoi clienti”, commenta Antonella Baldassarre, Marketing Services Director di TD SYNNEX Italy. “Dato che il digitale è molto efficace, ma rimane necessario anche l’incontro dal vivo con i nostri partner per realizzare un network di valore, oggi apriamo le registrazioni anche del roadshow Destination AI #ontheroad: un tour di 5 tappe in giro per l’Italia per portare live a casa dei nostri clienti contenuti di valore e conoscerci personalmente per sviluppare sinergie di business. Abbiamo studiato attentamente e messo a punto un’agenda che potesse essere il più utile possibile a rispondere alla prima domanda che ogni reseller si pone di fronte al business dell’AI: da dove comincio? Abbiamo quindi analizzato le diverse operazioni aziendali, cercando di individuare quei selling points in ciascuna area in grado di fornire una chiave di accesso per rispondere a questa domanda”.

Conclude Augusto Soveral: “Siamo entusiasti di iniziare questo viaggio con i nostri Partner e non vediamo l’ora di vedere come le nostre iniziative possano aiutarvi a crescere e prosperare anche nel mondo dell’intelligenza artificiale”.