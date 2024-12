Elmec arricchisce la sua offerta con MyDaas e Managed DEX

I posti di lavoro, negli ultimi anni, hanno subito una radicale trasformazione e, di conseguenza, le esigenze e le esperienze dei lavoratori sono cambiate. Per poter lavorare in modo efficiente, i dipendenti hanno bisogno della tecnologia giusta che garantisca una semplificazione dei processi e un maggior coinvolgimento. Da sempre impegnata ad assecondare le nuove tendenze degli ambienti lavorativi, Elmec Informatica, lancia due nuove integrazioni del servizio per migliorare il proprio approccio alla fornitura di dispositivi per le postazioni di lavoro: MyDaas, strumento che permetterà ai clienti di gestire in totale autonomia l’approvvigionamento dei device secondo le proprie esigenze, e Managed DEX (Digital Employee Experience), che consente una semplificazione dei processi e un maggiore coinvolgimento degli utenti nei feedback.

Ciò che da anni contraddistingue l’azienda varesina che da più di 50 anni sviluppa servizi IT per l’impresa, è un approccio di tipo consulenziale con i propri clienti, nel segno di una partnership in grado di generare un rapporto duraturo, confidenziale e costruito sulla fiducia. Le revisioni dei servizi per le postazioni di lavoro sono state pensate secondo questo metodo, con l’obiettivo di garantire alle aziende una gestione del posto di lavoro produttiva e orientata a fornire la migliore esperienza digitale possibile.

MyElmec include ora MyDaas: modifiche flessibili al proprio parco di dispositivi aziendali

MyElmec, portale di Elmec Informatica che offre a tutte le aziende clienti una visione completa e aggiornata in tempo reale di tutti i dispositivi in uso, adesso introduce una importante novità: MyDaas, un servizio che permette di fare approvvigionamento dei dispositivi aziendali in autonomia. La soluzione consente di gestire direttamente i servizi che servono per i dispositivi interessati, semplificando il processo di procurement dell’azienda.

Managed DEX (Digital Employee Experience): ottenere feedback in tempo reale dai collaboratori

Una postazione di lavoro efficiente e performante è ciò che permette al lavoratore di svolgere al meglio le proprie mansioni, raggiungendo un buon grado di soddisfazione. Per offrire questa esperienza, Elmec ha creato il servizio managed DEX (Digital Employee Experience), basato su quattro elementi fondamentali:

misurazione della performance dei dispositivi e disponibilità della visibilità dell’intero parco macchine utilizzato;

e disponibilità della visibilità dell’intero parco macchine utilizzato; coinvolgimento diretto dei dipendenti attraverso la raccolta di feedback diretti;

attraverso la raccolta di feedback diretti; semplificazione dei processi nella gestione delle richieste da parte degli utenti;

nella gestione delle richieste da parte degli utenti; monitoraggio di tutte le attività delle applicazioni aziendali.

Nei contesti aziendali spesso accade che l’intervento dei reparti IT di fronte a segnalazioni di malfunzionamento sia di tipo reattivo, ovvero la risposta dell’IT avviene nel momento in cui viene interpellato, costringendo a un’interruzione del lavoro e a tempi di attesa sempre troppo lunghi. La necessità del lavoratore è invece sempre più quella di un intervento proattivo, che agisca sul problema ancora prima che emerga. Spesso, infatti, accade che la segnalazione di una criticità avvenga nel momento in cui il danno è già in stato avanzato e la postazione già disconnessa. Inoltre, un utente su 4 non apre ticket di segnalazioni finché la propria postazione di lavoro non smette di funzionare, obbligandolo ad interrompere il lavoro in attesa di un intervento.

Grazie a un’analisi continua dell’ambiente digitale nel quale si muovono i lavoratori, i tecnici di Elmec possono intervenire ancor prima che il problema sia riconosciuto dal collaboratore e senza interrompere il suo lavoro.

Il nuovo managed DEX di Elmec permette, infatti, di misurare la performance dei dispositivi nel momento dell’utilizzo e in caso di anomalie interviene immediatamente prima che il problema diventi un ticket aperto dall’utente. Il tutto avviene attraverso l’utilizzo di pop up che appaiono sullo schermo del dispositivo interessato e chiedono un feedback immediato rispetto alla situazione in corso con una valutazione da 0 a 10 rispetto ai quesiti proposti (“Quanto sono state chiare le istruzioni ricevute?” oppure “Quanto consiglieresti la procedura di onboarding del pc?”).

Il segreto di Elmec Informatica: un ecosistema completo di servizi a supporto del DaaS

Per qualsiasi azienda avere più di un interlocutore per la gestione dei servizi IT e dei dispositivi è spesso sinonimo di inefficienza e inefficacia. Elmec invece rappresenta per i suoi clienti un interlocutore unico che concentra su di sé l’intero ecosistema dei servizi a supporto del DaaS e permette di gestire tutte le logiche tecniche e amministrative. Lo stesso ciclo di vita dei dispositivi è interamente gestito da Elmec: dalla preparazione dei nuovi device, alla gestione dell’on/of boarding di vecchi o nuovi profili, dalla manutenzione sempre disponibile al wiping certificato fino alla dismissione consapevole.

Tutto questo non vale solo per l’Italia ma per tutti i Paesi Europei nei quali Elmec opera e dove si affianca a un sistema di partner che possono intervenire nell’immediato.

Come sempre, Elmec rivolge un’attenzione particolare alla sostenibilità, quindi ha reso disponibile per i suoi clienti la possibilità di calcolare l’impronta carbonica rilasciata da qualsiasi tipologia di dispositivo per consentire alle aziende di comprendere i loro effettivi consumi. Contemporaneamente Elmec si impegna a compensare l’impatto ambientale investendo in progetti di riqualificazione, dedicandosi in particolare al parco regionale del Campo dei Fiori (VA) e un progetto di energie rinnovabili in India.

Il ciclo di vita dei dispositivi forniti da Elmec non termina mai del tutto, perché nel momento della dismissione l’azienda si impegna a ricondizionare i dispositivi che lo consentono e dare loro una nuova vita o a smaltire i prodotti che non possono essere ricondizionati, sempre in maniera consapevole.

Dichiarazioni da Elmec Informatica