Viscom 2026 svela le prime innovazioni degli espositori in mostra

La comunicazione visiva sta attraversando una fase di profonda trasformazione, guidata da una crescente richiesta di soluzioni su misura, dallo sviluppo di progetti “chiavi in mano” che integrano progettazione e realizzazione, e dal ruolo sempre più centrale della comunicazione negli spazi fisici – dal retail agli eventi fino ai luoghi pubblici – oggi parte integrante delle strategie di brand. In questo scenario, stampa digitale, tecnologia, allestimenti e sistemi per la gestione degli spazi convergono in soluzioni integrate che semplificano i processi e aumentano l’efficacia della comunicazione. Viscom 2026 interpreta questo cambiamento e inaugura una nuova fase del proprio percorso evolutivo, diventando un hub di connessione tra tecnologie, applicazioni, contenuti e professionisti dell’intera filiera.

In programma il 28 e 29 ottobre presso l’Allianz MiCo Convention Center, la manifestazione presenterà il nuovo format Exhibition & Conference, che concentra in due giornate area espositiva, momenti congressuali e networking in un ecosistema più agile, dinamico e orientato al business. L’obiettivo è offrire una piattaforma capace di rispondere alle nuove esigenze del mercato, semplificando la partecipazione, valorizzando il tempo di espositori e visitatori e favorendo il confronto diretto sulle evoluzioni del settore.

Di seguito, le aziende che hanno già aderito all’edizione 2026 offrono una fotografia concreta di questa evoluzione.

Stampa digitale, personalizzazione e produzione

Tra le aree centrali della manifestazione, la stampa digitale grande formato si conferma uno dei principali driver di innovazione. In questo ambito, HP sarà presente con diverse soluzioni, tra cui le stampanti HP Latex 530W e HP Latex 830W, con un focus sulle nuove funzionalità avanzate di HP PrintOS Production Hub, software che integra gestione degli ordini e controllo remoto della produzione in un unico ambiente operativo. In mostra anche la nuova serie HP DesignJet Z6 e Z9⁺ PostScript® Printer Series Plus Edition, sviluppata per coniugare qualità d’immagine e semplificazione dei flussi di lavoro nelle applicazioni di stampa professionale di grande formato.

Epson parteciperà invece con una gamma completa di soluzioni per signage, fotografia, sublimazione e personalizzazione. Il focus sarà sulla nuova SureColor V4000, presentata per la prima volta in Italia proprio in occasione di Viscom 2026: una stampante flatbed UV a 10 colori in formato A1+, progettata per ampliare le possibilità applicative nel segmento UV.

Sempre nel campo della stampa digitale e della della personalizzazione, AWSERVICE presenterà soluzioni dedicate alla stampa DTF e alla termopressatura, sviluppate per ottimizzare produttività, qualità applicativa e gestione degli spazi di lavoro, mentre la tipografia online 4Graph presenterà nuove opportunità tecnologiche dedicate alla stampa professionale, con particolare attenzione al comparto editoriale e foliato, tra cataloghi, libri e riviste.

Il controllo qualità e la gestione del colore saranno invece al centro della presenza di Barbieri Electronic, che presenterà spettrofotometri dedicati alle applicazioni di stampa digitale tessile, signage e décor. Sul fronte dell’automazione industriale, il gruppo Certech introdurrà nuovi sistemi per la pulizia e il controllo delle testine di stampa digitale, sviluppati da Elema per migliorare precisione e continuità produttiva nei processi industriali.

Nel settore della personalizzazione di oggetti e gadget, Rocca Fun Factory porterà Print-a-loon, soluzione multifunzione UV dedicata alla stampa su palloncini e oggettistica, pensata per ampliare le possibilità applicative della customizzazione su diversi materiali.

Comunicazione visiva, signage e allestimenti

Accanto alle tecnologie produttive, cresce anche il ruolo delle soluzioni per la comunicazione negli spazi fisici, sempre più centrali nelle strategie di branding e valorizzazione degli ambienti. Adsystem presenterà una gamma di soluzioni per il marketing offline e l’allestimento fieristico, tra lightbox LED, pareti tessili, stand modulari, sistemi di digital signage e applicazioni outdoor progettate per valorizzare la presenza dei brand in eventi, retail e spazi espositivi.

KD Visual porterà soluzioni innovative per la comunicazione visiva quali supporti per la stampa, espositori e sistemi di fissaggio, prestando grande attenzione a praticità, modularità, velocità di aggiornamento delle stampe e valorizzazione degli spazi. Nel settore della segnaletica luminosa, Domino Sign svelerà Channel3D, una nuova gamma di macchine dedicate alla realizzazione di lettere scatolate 3D per insegne da interno, ampliando le possibilità creative del signage contemporaneo.

Digitalizzazione e gestione dei processi

La digitalizzazione dei flussi di lavoro sarà infine rappresentata da DPS Soluzioni Informatiche, che presenterà una piattaforma gestionale cloud dedicata alle aziende grafiche e di stampa, sviluppata per integrare preventivazione, produzione, controllo di gestione e organizzazione del magazzino in un unico ambiente operativo.

La presenza di aziende provenienti da ambiti complementari conferma il ruolo di Viscom come piattaforma trasversale per l’intera filiera della comunicazione visiva, capace di mettere in dialogo innovazione tecnologica, progettazione, creatività e applicazioni concrete.

“Viscom continua a evolversi insieme al mercato, rafforzando il proprio ruolo di hub della comunicazione visiva in Italia”, dichiara Cecilia Montalbetti, Exhibition Manager di Viscom. “La partecipazione di aziende con competenze e specializzazioni differenti testimonia la capacità della manifestazione di creare connessioni concrete tra tecnologie, creatività e applicazioni, offrendo una panoramica completa sulle trasformazioni che stanno ridefinendo il settore”.