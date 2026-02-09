Fabio Buccigrossi è il nuovo VP of South West Europe Sales di ESET

ESET, specialista europeo globale nel mercato della cybersecurity, affida, con effetto immediato, a Fabio Buccigrossi il ruolo di Vice President of South West Europe Sales. Nel nuovo incarico, Buccigrossi continuerà a ricoprire l’incarico di Country Manager Italia per assumere progressivamente la responsabilità delle attività in Francia, Spagna e Portogallo.

La nomina rappresenta un passaggio strategico per lo sviluppo progressivo di ESET nei mercati dell’Europa sud-occidentale e riflette la volontà dell’azienda di affidare un ruolo regionale a un leader dotato di consolidate competenze manageriali, una profonda expertise dei mercati locali e una comprovata capacità di tradurre la visione strategica in risultati concreti. Nel nuovo perimetro di responsabilità, Buccigrossi lavorerà a stretto contatto con il team regionale EMEA, contribuendo alla definizione e all’implementazione delle strategie commerciali e di canale nei diversi Paesi.

Buccigrossi è Country Manager di ESET Italia dall’aprile 2019, anno di avvio della presenza diretta dell’azienda nel Paese e ha guidato la crescita della filiale italiana, contribuendo a posizionarla tra le realtà più performanti del gruppo. Sotto il suo coordinamento, l’Italia è diventata uno dei Paesi strategici per ESET e uno dei motori di crescita più efficaci a livello globale, in particolare per le attività di upselling nel segmento delle imprese di medie e grandi dimensioni. Ha inoltre promosso l’implementazione di nuove strategie commerciali e lo sviluppo delle attività di canale, con l’obiettivo di supportare partner e clienti finali nella gestione dei percorsi di Digital Transformation.

“Nel corso degli anni, Fabio ha dimostrato una capacità costante di sviluppare il business e di generare risultati importanti in un mercato strategico come quello italiano -, ha commentato Miroslav Mikuš, Chief Sales Officer di ESET. – Sotto la sua leadership, l’Italia si è affermata come una delle realtà più performanti del gruppo e un punto di riferimento a livello globale. Affidargli il ruolo di Vice President of South West Europe Sales significa valorizzare un percorso di crescita che potrà portare ulteriore slancio e nuove opportunità all’intera regione”.

“Quando ho deciso di entrare in ESET per aprire la filiale italiana, avevo già colto le grandi potenzialità di questo vendor nel panorama della cybersecurity -, ha dichiarato Fabio Buccigrossi. – In questi sette anni, l’azienda ha sostenuto con convinzione lo sviluppo del mercato locale e ha creduto nel modello di go-to-market da noi suggerito, fino a propormi questo nuovo ruolo. Sono entusiasta di questa opportunità e grato per la fiducia riposta in me. Il percorso costruito in Italia rappresenta una base solida per estendere un modello già validato anche in Francia, Spagna e Portogallo, lavorando a stretto contatto con team e partner locali per supportare le organizzazioni nelle sfide di cybersecurity sempre più complesse”.

Laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, Buccigrossi opera nel mercato ICT dal 1994. Prima di entrare in ESET, Buccigrossi ha maturato oltre dieci anni di esperienza in Sophos Italia, ricoprendo inizialmente il ruolo di Direttore Marketing e successivamente quello di Channel Director, contribuendo allo sviluppo del primo programma di canale e alla crescita del numero di partner e del fatturato. In precedenza, ha ricoperto incarichi nell’area marketing e vendita, diretta e indiretta, presso primari player del mercato ICT, tra cui MCI Worldcom, Hyperion, Oracle e Telecom Italia.