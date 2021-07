Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp, il consorzio italiano per il recupero dei RAEE, è stato nominato nuovo Presidente di EucoLight, l’associazione europea, nata nel 2015 per dare voce alle organizzazioni di conformità, specializzate nella gestione della raccolta e del riciclo dei RAEE di illuminazione.

D’Amico, succeduto al francese Hervé Grimaud, ha dichiarato: «Sono lieto di poter contribuire ad un ulteriore passo in avanti per EucoLight come nuovo Presidente del consiglio di amministrazione dell’associazione. A nome mio e degli altri membri del consiglio – Tomáš Rychetský, Vicepresidente, Gied van Hoorn, Segretario, Stephan Riemann, Tesoriere, e Ourania Georgoutsakou, in rappresentanza di Lighting Europe – desidero ringraziare tutti per la collaborazione ricevuta e per quella che vorranno offrire anche durante questo mandato. Come Presidente sono motivato a mantenere la direzione solida dell’organizzazione e pronto a portare avanti lo spirito e le priorità che hanno identificato EucoLight fino ad ora».

Riguardo alle priorità e al ruolo svolto dall’associazione in questi anni, D’Amico ha aggiunto: «Il Circular Economy Package e il Digital Services Act sono pietre miliari dell’azione normativa dell’Unione Europea. Nei loro sviluppi EucoLight è stata impegnata fin dal primo momento, per quanto possibile, con la presenza costante del Segretario Generale, Marc Guiraud, dei presidenti che mi hanno preceduto fino ad oggi, Juan Carlos Enrique e Hervé Grimaud, di tutto il personale e gli esperti dell’associazione e con il contributo dei soci e degli stakeholder che seguono regolarmente le nostre iniziative».

Fabrizio D’Amico, 57 anni, è laureato in Scienze Politiche presso l’Università Statale di Milano e diplomato dal Corso in Economia e Gestione Aziendale della SDA Bocconi di Milano. Ha iniziato la sua carriera come giornalista professionista per diverse testate italiane e straniere. Dopo questa esperienza si è dedicato alla comunicazione aziendale per il Touring Club Italiano, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, con il ruolo di portavoce del Presidente.

Ha dedicato gli ultimi 13 anni della sua vita professionale al settore del riciclo dei RAEE di illuminazione, come Direttore Generale del consorzio italiano Ecolamp ed è stato Presidente del Centro di Coordinamento RAEE italiano dal 2014 al 2016. Ha contribuito alla fondazione di EucoLight nel 2015 e ha ricoperto la carica di Vice Presidente nel suo primo board. Successivamente, ha continuato a dare il suo sostegno alla crescita dell’associazione partecipando a numerosi dei suoi progetti e promuovendo posizioni condivise a Bruxelles anche con le istituzioni nazionali, con reciproco beneficio a livello locale ed Europeo.