Genetec incontra Allnet.Italia, i-PRO e 2N

In un panorama tecnologico dove la frammentazione dei sistemi rappresenta ancora uno dei principali ostacoli all’efficienza dei processi operativi, Genetec rafforza il proprio posizionamento supportando il mercato degli operatori del settore della sicurezza attraverso una serie di eventi di approfondimento dal 26 maggio al 18 giugno, organizzati in sinergia con alcuni Partner: Allnet.Italia, i-PRO e 2N.

Questa serie di iniziative nasce con l’obiettivo di offrire momenti di reale know-how tecnico e strategico, superando la logica della semplice presentazione di prodotto. Il percorso permetterà a system integrator e utenti finali di esplorare le frontiere delle architetture cloud-based e di comprendere le potenzialità concrete dell’Intelligenza Artificiale applicata alla sicurezza. Attraverso l’unificazione nativa di diverse tecnologie e un approccio etico all’IA, Genetec e i suoi partner mirano a fornire agli esperti di sicurezza gli strumenti necessari per trasformare i dati in decisioni rapide e informate, anche nei contesti operativi più complessi.

Il calendario si articola in tre momenti fondamentali tra maggio e giugno che spaziano dai seminari online all’evento in presenza:

26 maggio 2026 (ore 11.00) | in collaborazione con Allnet.Italia.

Il webinar dal titolo “Security Center SaaS: adotta una piattaforma di sicurezza fisica unificata e preparati al futuro” sarà dedicato ai vantaggi del modello Software-as-a-Service. Durante la sessione verrà analizzata l’architettura di Genetec Security Center SaaS che unifica controllo accessi, videosorveglianza e antintrusione, evidenziandone la scalabilità e la cyber-resilienza. Particolare attenzione sarà rivolta alla capacità del sistema di evolvere costantemente grazie ad aggiornamenti trasparenti e senza interruzioni operative.

10 giugno 2026 (ore 10.30) | in collaborazione con i-PRO.

Il webinar dal titolo “La nuova generazione di videosorveglianza intelligente: Genetec e i-PRO spiegano il ruolo dell’IA” approfondirà l’integrazione tra Genetec Security Center e i-PRO Active Guard 3.0. I relatori mostreranno la rivoluzionaria funzionalità di ricerca a testo libero in linguaggio naturale, che consente agli operatori di individuare target specifici (come “persona caduta” o “monopattino elettrico”) descrivendoli semplicemente a parole, eliminando la necessità di lunghi tag manuali. Il seminario sarà arricchito da casi d’uso reali che riguardano i settori delle infrastrutture critiche, trasporti e sanità.

18 giugno 2026 | in collaborazione con 2N.

Incontro in presenza dal titolo “2N Connect: Experience Expertise” che si terrà nella prestigiosa cornice del Museo Marconi a Pontecchio Marconi (Bologna). Un appuntamento che consente di incontrare dal vivo i team di esperti e scoprire le ultime frontiere tecnologiche per l’interfonia e il controllo degli accessi. La giornata sarà densa di contenuti tecnici e dimostrazioni pratiche, offrendo l’opportunità di vedere l’integrazione in azione e scoprire come i sistemi 2N dialoghino nativamente con la piattaforma Genetec Security Center. Attraverso un’esperienza “Touch & Feel”, i partecipanti potranno testare dal vivo la qualità dei nuovi dispositivi di chiusura elettronica e dei citofoni IP, approfittando inoltre di un momento di networking strategico per confrontarsi direttamente con gli specialisti di 2N e Genetec e sviluppare nuove opportunità di business.