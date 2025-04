Il Cloud Storage “semplice” di Wasabi arriva in Italia con V-Valley

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Wasabi Technologies, compagnia di hot cloud storage statunitense specializzata in servizi di cloud storage in grado di rendere l’archiviazione dei dati semplice, accessibile e sicura per tutti, dalle piccole imprese alle grandi organizzazioni.

I termini della partnership tra Wasabi e V-Valley

Wasabi, in collaborazione con V-Valley, si pone l’obiettivo di rivoluzionare la gestione dei dati a livello globale offrendo uno storage cloud rapido, sicuro e conveniente. Inoltre, questa partnership mira ad espandere la crescita di Wasabi in Italia, dove lo scorso settembre Wasabi ha ampliato i propri Datacenter in Europa aggiungendo Milano come nuova sede per il cloud storage.

V-Valley, grazie al suo importante network di partner e alla consolidata esperienza in ambito Data Management, sarà un attore chiave nella distribuzione delle soluzioni innovative per la gestione dei dati e, grazie al suo team di specialisti, promuoverà le soluzioni di Wasabi con attività personalizzate.

Dichiarazioni

Eric Peters, Country Manager, Benelux & Southern Europe di Wasabi, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con V-Valley per offrire alle aziende una soluzione di cloud storage semplice, conveniente e ad alte prestazioni. Questa partnership rappresenta un’enorme opportunità per supportare i nostri clienti e partner con un’infrastruttura scalabile, sicura e priva di costi imprevisti. Insieme a V-Valley, miriamo a rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono e accedono ai loro dati, accelerando l’innovazione e promuovendo una crescita illimitata in ogni settore”.

Luca Casini, Country Manager di V-Valley in Italia, ha commentato: “La partnership fra V-Valley e Wasabi nasce con lo scopo di aggiungere al nostro portfolio soluzioni innovative e vincenti in un mercato in rapida crescita come quello della gestione del dato. Wasabi si distingue principalmente come Vendor di Cloud Storage semplice, performante ed economico. I partner di V-Valley potranno accedere a questa tecnologia, ottenendo vantaggi significativi non solo in termini di maggiore efficienza operativa ma anche nella proposizione di soluzioni integrate ai propri clienti. V-Valley si impegna ad aumentare la presenza di Wasabi sul mercato italiano, offrendo supporto tecnico e commerciale al proprio network di partners e facendo scouting su nuovi partners e nuovi business”.