Impianti SpA sceglie la sicurezza cloud di Verkada

Impianti SpA ha annunciato di aver siglato un accordo di partnership con la società americana Verkada.

Il primo è un System Integrator e Business Developer attivo nei settori ICT, Audio/Video, E-commerce, Healthcare e Difesa. La seconda è specializzata nella programmazione di sistemi di sicurezza hardware e software completamente integrati.

Più sicure le aziende multisede con Impianti SpA

Attraverso questa collaborazione Impianti e Verkada saranno in grado di offrire alle aziende, in particolare quelle multisede, soluzioni di sicurezza integrate, scalabili e innovative per gli ambienti di lavoro.

Fondata nel 2016, Verkada è un’azienda attiva nel settore della sicurezza basata su cloud, specialista di innovative soluzioni di sorveglianza video e controllo degli accessi. Integra telecamere di sicurezza ad alta definizione, sensori e software e consente di monitorare e gestire facilmente le strutture da qualsiasi luogo tramite un’interfaccia web intuitiva.

La piattaforma sfrutta tecnologie all’avanguardia, come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico.

Per i clienti un prodotto innovativo e scalabile

“Con l’annuncio di questa nostra nuova partnership Impianti SpA consolida l’offering nell’ambito delle soluzioni di cloud networking. Lo fa collaborando con Verkada, un vero leader in questo settore tecnologico – dichiara Simone Lo Russo, CEO di Impianti SpA – Il vendor nordamericano intercetta da sempre le più rilevanti richieste del mercato in ambito cloud a cui Impianti SpA unisce la trentennale esperienza nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni di infrastrutture complesse. Grazie a questo accordo siamo così in grado di offrire soluzioni di videosicurezza e controllo accessi completamente integrati. Parliamo di soluzioni in modalità “cloud native”, con un focus soprattutto per le aziende multisedi, garantendo un’efficace protezione degli spazi attraverso un prodotto innovativo, efficace e scalabile”.

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con Impianti SpA Questa collaborazione ci permetterà di combinare la nostra tecnologia avanzata di sicurezza basata su cloud con l’esperienza di Impianti SpA nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni di infrastrutture complesse. Insieme, miriamo a offrire soluzioni di sicurezza integrate e all’avanguardia per le aziende, consentendo loro di proteggere i propri spazi in modo efficace e innovativo. Siamo fiduciosi che questa partnership porterà vantaggi significativi ai nostri clienti. Il tutto garantendo una protezione affidabile e all’avanguardia per i loro ambienti di lavoro.” – afferma Federico Martinelli, Country Manager Italia Verkada.