Ingram Micro distribuisce le soluzioni di sicurezza di Barracuda

Barracuda Networks , fornitore di soluzioni di sicurezza cloud-first, annuncia un accordo con Ingram Micro , distributore tecnologico globale, per la distribuzione ai partner di canale in Italia del portafoglio completo di soluzioni Barracuda per la protezione dell’e-mail, delle applicazioni, del cloud, della rete e dei dati.

“Il nuovo accordo con Ingram Micro offrirà ai partner di tutta Italia l’accesso all’innovativa suite di Barracuda, che comprende prodotti e servizi di sicurezza integrati e facili da acquistare, implementare e utilizzare”, dichiara Stefano Pinato, country manager per l’Italia di Barracuda Networks. “I nostri partner di canale sono il cuore del nostro successo e non vediamo l’ora di collaborare con Ingram Micro per supportare un numero ancora maggiore di partner e i loro clienti in un percorso di sicurezza in continua evoluzione”.

Ingram Micro collaborerà con Barracuda per offrire ai partner l’accesso a una prestigiosa suite di prodotti, tra cui le soluzioni di protezione dell’e-mail, dei dati, della rete – incluso il SASE (Secure Access Service Edge) –, e delle applicazioni, inclusa la sicurezza delle API. Tutti i prodotti prevedono un approccio all’accesso zero trust, threat intelligence e un ampio uso di intelligenza artificiale e machine learning.

Attraverso il suo Centro di Eccellenza (CoE) di Bologna, Ingram Micro Italia fornirà ai partner di canale le conoscenze necessarie, le certificazioni, il supporto commerciale e tecnico per la prevendita e la post-vendita.

“Il nostro impegno è di estendere le soluzioni di sicurezza avanzate di Barracuda a un numero sempre maggiore di partner, rafforzando così la loro capacità di proteggere e-mail, reti, applicazioni e dati dei clienti”, afferma Alessandro Amadori, senior manager cybersecurity & datacenter – CoE leader di Ingram Micro Italia. “Questo accordo con Barracuda non solo espande la nostra offerta di sicurezza, ma sottolinea anche il nostro comune obiettivo di rendere la sicurezza cloud-first accessibile, facile da implementare e scalabile per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione. Siamo entusiasti di collaborare per portare queste soluzioni a un mercato in rapida crescita e in continua evoluzione.”

L’accordo espande ulteriormente la partnership di Barracuda con Ingram Micro, che già comprende alleanze in Nord America, nella regione del Golfo e nell’Asia-Pacifico.