Keenetic debutta da Unieuro, sugli scaffali e online

Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking con un fatturato globale di 60 milioni di dollari, annuncia di aver siglato un nuovo accordo con Unieuro, una delle principali insegne italiane dell’elettronica di consumo, per la distribuzione della propria gamma di prodotti.

A partire da questo trimestre, dunque, i dispositivi Keenetic saranno a disposizione dei consumatori sia nello store online che in 75 punti vendita Unieuro distribuiti in tutta Italia, con l’obiettivo di espandere ulteriormente la presenza nel 2026. Nello specifico, parliamo di 11 diverse referenze, tra router Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6 per connessioni satellitari, Fibra, DSL, soluzioni mobile 4G/5G sia desktop che portatili e range extender.

La presenza nei punti vendita

Per offrire la migliore assistenza possibile Keenetic ha programmato visite focalizzate su attività di merchandising e sul continuo contatto con il personale specializzato in tutti i negozi. Attraverso questo percorso, gli addetti Unieuro aumenteranno le competenze necessarie per interpretare al meglio le esigenze dei consumatori, suggerendo la soluzione più adatta e garantendo così un’esperienza d’acquisto completa e consapevole.

I dispositivi Keenetic: un sistema operativo proprietario per garantire la sicurezza delle proprie reti

KeeneticOS è il sistema operativo proprietario che equipaggia i dispositivi Keenetic, progettato per offrire un’esperienza di rete avanzata con architettura modulare per installare solo le funzionalità necessarie, come il controllo del traffico e la condivisione di dispositivi USB sulla rete. Questa flessibilità si traduce in un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, accessibile anche tramite un’app mobile disponibile per Android e iOS, che permette la gestione remota del dispositivo, la ricezione di notifiche e il controllo dei profili di navigazione, inclusi quelli dedicati ai bambini.​ KeeneticOS supporta, inoltre, la funzionalità Multi-WAN, che consente di collegarsi a più provider contemporaneamente, garantendo una connessione stabile anche in caso di problemi con uno dei fornitori. Per quanto riguarda la sicurezza, KeeneticOS offre aggiornamenti software garantiti per almeno cinque anni, assicurando così un elevato livello di protezione nel tempo, a tutela della propria rete e del router nella sua funzione di porta di accesso a tutti i dispositivi che usiamo nei diversi ambienti (comprese le videocamere IP).​ A questo elemento vanno poi ad aggiungersi diverse funzionalità. Il firewall blocca per impostazione predefinita tutti i tentativi di connessione remota all’interfaccia del router o alle risorse locali, attivando automaticamente una NAT che permette l’accesso solo agli utenti locali, mentre per l’accesso remoto sicuro è disponibile il servizio KeenDNS che integra un DDNS proprietario e un reverse proxy con certificati Let’s Encrypt. E ancora, KeeneticOS supporta le VLAN con due reti preconfigurate (“standard” e “Guest”) che non possono comunicare tra loro per impostazione predefinita, offrendo così un ulteriore livello di isolamento e protezione.

Dichiarazioni

“Siamo molto orgogliosi di avviare questa collaborazione con Unieuro, un partner strategico che ci permette di rafforzare ulteriormente la distribuzione di Keenetic in Italia. La presenza dei nostri prodotti sugli scaffali fisici e nello store online di un’insegna così importante rappresenta un passo avanti significativo per rendere sempre più accessibili le tecnologie avanzate di connettività anche all’utente finale. La domanda per le soluzioni Keenetic è in continua crescita, spinta dall’esigenza sempre più diffusa di connessioni stabili, sicure e performanti. Grazie alla competenza e alla capillarità di Unieuro, siamo certi che i nostri prodotti potranno raggiungere un pubblico sempre più ampio”, dichiara Marco Bartolone, Country Manager di Keenetic Italia.

“Siamo lieti di aver chiuso l’accordo con Keenetic, un brand in rapida crescita che porta sul mercato italiano soluzioni innovative per la connettività domestica e professionale. Unieuro conferma così il proprio ruolo di punto di riferimento per l’elettronica di consumo, arricchendo l’assortimento con prodotti capaci di rispondere in maniera concreta alle nuove esigenze di digitalizzazione”, commenta Francesco Busi, Product Manager Unieuro.