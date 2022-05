Kevin Drinkall nuovo direttore marketing EMEA di Zyxel

Zyxel Networks, fornitore nel settore delle reti cloud, ha nominato Kevin Drinkall nuovo direttore marketing e strategia GTM per l’area EMEA. La nomina giunge nel momento in cui Zyxel Networks prosegue la propria strategia di crescita in Europa, Medio Oriente e Africa.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore tecnologico, Kevin porta con sé in questa nuova posizione un importante bagaglio di conoscenze del settore. Entrato nel team di Zyxel Networks nel 2015 in qualità di Technical Presales Engineer, Kevin è passato allo sviluppo del mercato quando è stato nominato Marketing Development Manager EMEA di Zyxel per il wireless aziendale e il cloud.

Appena assunta la nuova posizione, Kevin ha guidato il lancio della nuovissima campagna “Just Connect”, che illustra la potenza della piattaforma di gestione centralizzata di Zyxel basata sul cloud, Nebula Together. Nebula consente agli utenti di configurare, monitorare e gestire un’ampia gamma di hardware wireless, cablato, di sicurezza e di accesso wireless fisso in un unico centro di controllo gestito centralmente.

Kevin Drinkall, Direttore Marketing e GTM Strategy per l’area EMEA ha commentato così la propria nomina: “Zyxel si è guadagnata un’ottima reputazione tra clienti e rivenditori in tutta Europa grazie alla qualità della gamma di soluzioni di rete e all’entità dell’assistenza che offriamo ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è sempre fare di più e meglio, offrendo a utenti privati, startup, piccole e grandi imprese le soluzioni di rete di cui hanno bisogno.

Sono orgoglioso di assumere la posizione di Direttore Marketing EMEA in questo momento di grande crescita per Zyxel, mentre continuiamo a lavorare con i nostri clienti per offrire soluzioni di cloud networking intuitive e potenti, che consentano di realizzare appieno il potenziale delle loro attività”.