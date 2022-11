KEY PARTNER vince agli International Partner Award 2022 di Appian il premio Growth Award

Key Partner, digital integrator italiano parte del Gruppo Key Partner, ha vinto il premio Growth Award in occasione degli International Partner Award 2022 di Appian, giunti alla quinta edizione.

Gli Award si sono tenuti durante Appian Europe 2022, l’evento europeo tenutosi a Londra che ha visto oltre 700 partecipanti. Appian è l’azienda americana specializzata nel low code e nelle soluzioni di process automation, ed organizza l’evento per premiare i miglior partner che, a livello globale, nel corso dell’anno si sono distinti in diverse categorie.

Nello specifico, Key Partner ha vinto il Growth Award per gli eccellenti risultati raggiunti nella crescita e sviluppo della propria Appian Practice ed è stata l’unica azienda italiana ad essere stata premiata in questa edizione degli International Partner Award.

Un premio frutto sia di un investimento nella tecnologia che nel disegno di una strategia di Gruppo volto ad offrire ai clienti un approccio end-to-end anche grazie alla combinazione tra reenginering e automazione.

Key Partner collabora con Appian dal 2018 e utilizza le tecnologie sviluppate dall’azienda americana per offrire ai propri clienti soluzioni volte a supportare i clienti nel processo di trasformazione digitale, attraverso l’automazione di processi e lo sviluppo rapido di applicazioni. Ma la collaborazione tra Key Partner ed Appian si è estesa, nel corso dell’ultimo anno, anche a livello di partnership istituzionali, importante vettore di crescita del Gruppo Key Partner.

L’azienda italiana sta infatti istituendo con l’Università degli Studi del Molise un Master Universitario che prevede un focus in ambito system integration e automation con l’utilizzo proprio della piattaforma low code Appian.

“La crescita e la solidità reputazionale di un’azienda si evincono anche dagli importanti riconoscimenti conferiti dai propri partner internazionali – commenta Lino Del Cioppo, Presidente del Gruppo Key Partner –. Siamo davvero orgogliosi di essere stati premiati da Appian, con la quale portiamo avanti da anni importanti progetti in ambito professionale e, recentemente, anche universitario. Reputiamo fondamentale nel nostro processo di crescita circondarci dei migliori partner e collaborare attivamente con essi per offrire ai clienti soluzioni in grado di fare la differenza”.

“La collaborazione e la costruzione di skill e nuovi progetti ha portato Key Partner ad essere riconosciuta da Appian come partner di eccellenza nella crescita – dichiara Fabio Scottoni, Senior Director, Alliances Italy –. Questo rafforza il nostro ecosistema per poter garantire alle aziende italiane una via più veloce ed efficiente verso la trasformazione digitale”.