Managed Service Provider: Sophos incrementa il suo programma con MSP Connect

Sophos specialista globale nella sicurezza informatica di nuova generazione, ha annunciato oggi l’ampliamento di MSP Connect , il programma di Sophos nato per aiutare i fornitori di servizi gestiti (MSP) ad aumentare l’efficienza della gestione dei clienti, sbloccare nuove opportunità di business e far crescere le entrate.

Sophos MSP Connect ha registrato una crescita del fatturato anno su anno del 67% nel primo trimestre dell’anno fiscale 2022, che si è concluso il 30 giugno 2021, e una crescita del fatturato anno su anno del 55% nell’anno fiscale 2021, che si è concluso il 31 marzo 2021, tramite MSP Connect Flex, il programma di fatturazione mensile flessibile di Sophos. MSP Connect ora supporta oltre 16.500 MSP globali e regionali in tutto il mondo, un aumento del 54% dal 1° aprile 2020, l’inizio dell’anno fiscale 2021 di Sophos.

“Il mondo ha sperimentato un passaggio necessario al lavoro a distanza lo scorso anno, richiedendo alle aziende di fare molto affidamento sul cloud. Gli MSP sono stati in prima linea sin dal primo giorno, aiutando le organizzazioni a proteggere la forza lavoro ibrida con dipendenti remoti, un ruolo fondamentale considerando il cambiamento di tattiche, tecniche e procedure (TTP) degli aggressori che coinvolgono sempre più servizi di accesso remoto come Remote Desktop Protocol (RDP)”, spiega Scott Barlow, vicepresidente di Sophos per MSP globale e alleanze cloud. “MSP Connect rende più facile che mai per gli MSP proteggere diversi ambienti dei clienti con un portafoglio completo di sicurezza informatica semplice da implementare e gestire.”

Una novità del portafoglio MSP Connect è Sophos XDR , l’unica soluzione di rilevamento e risposta estesa (XDR) del settore che sincronizza endpoint, server, firewall e sicurezza e-mail nativi. Sophos Intercept X con XDR e altri prodotti pillar, tra cui Sophos Firewall e Sophos Cloud Security , condividono l’intelligence sulle minacce in tempo reale per una risposta coordinata e automatizzata alle minacce come parte dell’ecosistema di sicurezza informatica adattiva Sophos , una nuova architettura di sicurezza aperta per la protezione. Costruito su un data lake basato su cloud con il set di dati più ricco del settore, l’ecosistema migliora continuamente in base al contributo collettivo di soluzioni e servizi Sophos, partner, clienti, sviluppatori e altri fornitori del settore della sicurezza.

Gli MSP beneficiano ulteriormente di Sophos Managed Threat Response (MTR), un servizio di ricerca, rilevamento e risposta alle minacce completamente gestito che fornisce un team di sicurezza dedicato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per identificare e neutralizzare rapidamente le minacce sofisticate e complesse. L’offerta personalizzabile offre straordinarie opportunità di crescita per i partner ed è uno dei servizi di rilevamento e risposta gestiti più utilizzati del settore, con oltre 5.000 clienti.

“Stiamo assistendo a una domanda senza precedenti di soluzioni e servizi di sicurezza integrati che proteggano meglio i clienti e consentano ai partner di espandere il proprio business” prosegue Barlow. “Sophos innova costantemente e fornisce agli MSP la sicurezza multilivello necessaria per la protezione, la visibilità e la conformità degli ambienti on-premise e del cloud pubblico. Il nuovo bundle per la sicurezza del cloud gestito di Sophos , ad esempio, fornisce tutto ciò di cui gli MSP hanno bisogno per estendere le proprie competenze in materia di sicurezza informatica al cloud pubblico”.

Gli MSP gestiscono le soluzioni e i servizi Sophos nella piattaforma Sophos Central basata su cloud , dove possono supervisionare tutte le installazioni dei clienti, sia in sede che nel cloud pubblico, rispondere agli avvisi e tenere traccia delle licenze e delle date di rinnovo imminenti tramite un’unica interfaccia intuitiva.