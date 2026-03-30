Michele Cancemi: nuova nomina in Axis

Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza digitale e nelle tecnologie di rete, annuncia la nomina di Michele Cancemi a Key Account Manager Digital Transformation per l’Italia. Questa scelta riflette la volontà dell’azienda di rafforzare ulteriormente la propria presenza a livello locale e di rispondere in modo ancora più efficace alle crescenti esigenze delle organizzazioni che stanno affrontando percorsi complessi di trasformazione digitale.

In un contesto in cui i sistemi di sicurezza evolvono rapidamente, superando il tradizionale ruolo di videosorveglianza per diventare piattaforme strategiche in grado di generare insight e migliorare l’efficienza operativa, le aziende necessitano di competenze e punti di riferimento sul territorio. Le moderne soluzioni, infatti, consentono non solo di proteggere persone e asset, ma anche di raccogliere e analizzare dati in tempo reale, ottimizzare i processi, abilitare automazioni e supportare decisioni più informate, contribuendo direttamente alla crescita e alla competitività.

È proprio in risposta a queste esigenze che Axis Communications ha deciso di investire in una figura dedicata alla Digital Transformation in Italia. Il ruolo di Michele Cancemi sarà quello di accompagnare clienti e partner nell’adozione di soluzioni innovative, valorizzando il potenziale delle tecnologie connesse, dell’analisi dei dati e dei dispositivi intelligenti per trasformare le operazioni quotidiane e generare valore concreto.

“La trasformazione digitale non è più un’opzione, ma una leva strategica per tutte le organizzazioni che vogliono crescere e rimanere competitive”, dichiara Stefano Banzola, Sales Manager per l’Italia di Axis. “Con l’ingresso di Michele Cancemi rafforziamo la nostra capacità di essere vicini ai clienti, comprendere le specificità del mercato italiano e offrire un supporto ancora più mirato e qualificato direttamente sul territorio”.

Michele Cancemi porta in Axis Communications oltre vent’anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e dell’innovazione tecnologica, con una solida competenza nello sviluppo commerciale e nella gestione di relazioni strategiche complesse. Nel corso della sua carriera ha maturato una profonda conoscenza dei temi legati alla digital transformation, accompagnando aziende di diversi settori nell’adozione di soluzioni avanzate in ambito IoT, sicurezza, analytics, cloud e servizi ICT.

Prima di entrare in Axis, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in realtà di primo piano come Fastweb+Vodafone e Vodafone Italia, dove ha guidato team commerciali e progetti strategici, contribuendo alla crescita del business e allo sviluppo di offerte innovative per il mercato B2B. Il suo percorso professionale si è sviluppato all’intersezione tra competenze tecniche e capacità commerciali, permettendogli di coniugare visione strategica, leadership e attenzione alle esigenze dei clienti.

“Sono entusiasta di entrare in Axis Communications in un momento in cui la trasformazione digitale rappresenta una priorità per le aziende di tutti i settori”, afferma Michele Cancemi, Key Account Manager Digital Transformation di Axis. “Credo fortemente nel valore di un presidio locale capace di supportare clienti e partner lungo tutto il percorso di innovazione, traducendo le tecnologie in soluzioni concrete che migliorano efficienza, sicurezza e capacità decisionale”.

Con questa nomina, Axis Communications conferma il proprio impegno nel supportare le organizzazioni italiane nell’affrontare le sfide della trasformazione digitale, mettendo a disposizione competenze, tecnologie e una presenza ancora più capillare sul territorio.