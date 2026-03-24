Monitoraggio IT: Checkmk sigla una partnership con ICOS per rafforzare il canale

Checkmk, azienda specializzata nel monitoraggio delle infrastrutture IT, ha stretto una partnership strategica con ICOS come distributore a valore aggiunto (VAD) per l’Italia e l’Europa meridionale. Checkmk punta infatti a espandere la propria presenza in questi mercati grazie all’esperienza locale di ICOS, la sua rete consolidata di partner e il supporto diretto per le vendite e l’implementazione tecnica. Inoltre, concentrandosi sulla crescita guidata dai partner si apriranno anche nuove opportunità di servizi e ricavi per rivenditori, MSP, system integrator e fornitori di servizi.

“La nostra strategia incentrata sul canale si basa su solidi partner regionali di distribuzione. In ICOS abbiamo trovato un distributore a valore aggiunto esperto che ha una profonda conoscenza del mercato italiano, sviluppa partnership in modo efficace e posiziona con successo le nostre soluzioni nel canale” , afferma Chiara Ornigotti, Channel Sales Manager per l’Italia di Checkmk (nella foto). “Insieme aiutiamo i nostri partner ad ampliare il loro portafoglio di servizi, generare ricavi ricorrenti e offrire ai loro clienti piena visibilità e controllo su ambienti IT ibridi e complessi”.

Generare valore attraverso il monitoraggio ibrido

Rivenditori, MSP e system integrator ottengono un accesso diretto alla piattaforma Checkmk, che consente un monitoraggio altamente automatizzato e centralizzato anche per ambienti IT distribuiti di grandi dimensioni. La sua architettura aperta consente un’integrazione flessibile con le infrastrutture esistenti e adattamenti su misura basati sulle esigenze specifiche dei clienti. I partner possono così ampliare la propria offerta di servizi di monitoraggio e gestione e aiutare le organizzazioni a mantenere una visibilità e un controllo end-to-end su scenari IT complessi.

“La completa visibilità della rete e l’automazione proattiva sono essenziali per la gestione di ambienti IT complessi”, spiega Federico Marini, CEO di ICOS. “Il nostro accordo con Checkmk ci consente di fornire ai partner una piattaforma potente che migliora significativamente la qualità e l’efficienza dei servizi di monitoraggio IT, identificando in modo proattivo potenziali problemi, riducendo i tempi di inattività e migliorando l’affidabilità del sistema. Allo stesso tempo, in questo modo ampliamo la nostra offerta di servizi gestiti, semplifichiamo le operazioni e gettiamo le basi per una crescita sostenibile”.

Un forte sostegno ai partner

In qualità di distributore a valore aggiunto, ICOS gestisce le vendite in Italia e fornisce ai partner consulenza tecnica, assistenza pre-vendita, formazione e servizi mirati di go-to-market. Ciò consente ai rivenditori e agli MSP di sviluppare nuovi servizi di monitoraggio e osservabilità, realizzare progetti in modo efficiente e rafforzare la propria posizione sul mercato. Inoltre, la partnership apre ulteriori opportunità di guadagno attraverso la vendita di licenze, le implementazioni basate su progetti e i ricavi ricorrenti da servizi gestiti.