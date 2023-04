Nexi nuovo partner di Computer Gross

Computer Gross, specialista italiano nella distribuzione a valore, da sempre attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partner, ha siglato un accordo di partnership per la distribuzione dei prodotti Mobile POS, con Nexi, leader nell’ambito delle soluzioni, dei servizi e delle infrastrutture per il pagamento digitale. Viviamo in un mondo iperconnesso, in cui la trasformazione digitale sta giocando un ruolo fondamentale e sta portando ad importanti evoluzioni.

Questi grandi cambiamenti, che negli ultimi anni hanno avuto un forte impatto su tutti settori, hanno anche influenzato e contribuito alla diffusione dei pagamenti digitali e al sensibile aumento dell’utilizzo delle carte di credito.

La digitalizzazione dei metodi di pagamento ha portato una serie di nuove sfide da affrontare, in cui Computer Gross, grazie alla partnership con Nexi, si conferma punto di riferimento per garantire all’ecosistema dei partner supporto, competenze ed innovazione.

Nexi Mobile POS è la soluzione perfetta ed ideale per accettare ovunque tramite smartphone tutti le tipologie di pagamenti digitali: carte tradizionali, contactless, smartphone. “Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato questo accordo con Nexi. Questa partnership, tra due player leader nei rispettivi mercati, riveste per noi un ruolo strategico e di grande valore per il processo di sviluppo e potenziamento della nostra offerta di soluzioni di nuova generazione in questo ambito” afferma Gianluca Guasti, Value Business & Marketing Director, Computer Gross.

“Questo accordo conferma la leadership di Computer Gross sui principali trend di mercato, che sempre di più richiedono soluzioni specifiche ed innovative. Il nostro impegno sarà quello di trasferire all’ecosistema dei Partner, grazie ad una Business Unit dedicata e verticale su queste tematiche, le competenze avanzate, che sono da sempre alla base della nostra strategia ed accompagnarli attraverso un percorso di successo con le soluzioni altamente innovative di Nexi” conclude Marco Sangiorgi, Business Unit Manager Jopen, Computer Gross.