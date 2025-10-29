BarracudaONE si arricchisce con funzionalità avanzate per gli MSP

Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di cybersecurity che offre una protezione completa dalle minacce complesse per aziende di ogni dimensione, presenta una serie di miglioramenti apportati alla piattaforma basata sull’AI BarracudaONE. Queste nuove funzionalità, tra cui la rimozione in blocco delle minacce via e-mail, integrazioni PSA per la fatturazione e la rendicontazione automatizzate e la gestione semplificata degli account, sono state appositamente progettate per aiutare gli MSP ad aumentare la sicurezza in ambienti multi-tenant, a semplificare le operazioni e a promuovere una crescita scalabile.

Potenziamenti ad hoc per gli MSP

Queste migliorie sono state pensate per aiutare gli MSP a intervenire più rapidamente, operare in modo più intelligente ed espandersi con sicurezza. Nello specifico, le novità di BarracudaONE includono:

Rimozione in blocco delle minacce e-mail. Barracuda Email Protection ora consente agli MSP di identificare e rimuovere istantaneamente le minacce e-mail in tutti i sistemi dei clienti con un solo clic, accelerando i tempi di risposta fino a 10 volte. Quest’azione rapida e simultanea riduce l’esposizione alle minacce e minimizza le escalation. Ottimizzando la gestione delle minacce e garantendo una protezione coerente tra i vari tenant, gli MSP possono migliorare la fornitura dei servizi, ridurre i costi generali e rafforzare la fiducia dei clienti.

Integrazioni PSA per fatturazione e rendicontazione automatizzate. BarracudaONE ora si integra perfettamente con sei delle principali piattaforme di automazione dei servizi professionali (Professional Services Automation, PSA), tra cui Datto Autotask, ConnectWise PSA, HaloPSA, Kaseya BMS, Pulseway PSA e Syncro, consentendo agli MSP di automatizzare la fatturazione e la rendicontazione su più sistemi dei clienti. Oltre a sottolineare la natura aperta della piattaforma BarracudaOne, queste integrazioni eliminano l’inserimento manuale dei dati, riducono gli errori e accelerano i cicli di fatturazione. In questo modo, gli MSP possono mantenere i loro flussi di lavoro esistenti, ottenendo al contempo più efficienza attraverso una maggiore accuratezza nella contabilità e una riduzione di eventuali controversie.

BarracudaONE: una piattaforma semplice e integrata

BarracudaONE massimizza la protezione dalle minacce e la resilienza informatica unificando i vari livelli delle difese di sicurezza e fornendo un rilevamento e una risposta alle minacce approfonditi e intelligenti. La piattaforma riunisce il portafoglio completo di Barracuda in un’unica esperienza integrata, semplificando le operazioni di sicurezza e migliorando la visibilità in tutti gli ambienti.

Grazie all’automazione incorporata, alle query in linguaggio naturale e alla reportistica intelligente, gli MSP possono gestire soluzioni, account, licenze e risposte alle minacce per tutta la loro base di clienti da un’unica dashboard centralizzata, ora ulteriormente potenziata grazie all’integrazione con l’applicazione Barracuda MSP. L’esperienza integrata agevola la gestione degli account, riduce il passaggio da un contesto operativo all’altro e aumenta la produttività complessiva. Queste ultime novità consentono agli MSP di ottimizzare l’erogazione dei servizi, automatizzare la fatturazione e rafforzare la fiducia dei clienti, favorendo una crescita scalabile e una cybersecurity resiliente.

Dichiarazioni

“Queste nuove funzionalità introdotte in BarracudaONE sottolineano l’impegno costante di Barracuda nell’aiutare gli MSP a crescere in modo sicuro, rispondere più rapidamente alle minacce e operare con maggiore agilità”, afferma Michelle Hodges, senior vice president global channels and alliances di Barracuda. “In linea con il nostro approccio che mette al primo posto i partner, stiamo fornendo agli MSP gli strumenti necessari per far crescere il loro business e offrire una protezione eccezionale ai loro clienti. Integrando l’automazione e la threat intelligence nei flussi di lavoro quotidiani, consentiamo ai nostri partner di ottenere risultati più solidi e redditizi, con maggiore velocità, precisione e impatto”.