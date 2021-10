Softpi distribuisce AimBetter, la soluzione cloud che accelera le applicazioni di business

Softpi, distributore a valore aggiunto nel mercato ICT, annuncia la distribuzione della soluzione AimBetter, dedicata a tutte le aziende che intendono massimizzare le performance delle proprie applicazioni di business senza ricorrere a forti investimenti in hardware, software e a competenze dedicate.

AimBetter è il nome della soluzione e dell’azienda, una realtà israeliana molto apprezzata nel panorama IT mondiale. AimBetter combina la conoscenza specialistica nell’ambito dei database con l’adozione di moderne tecnologie di computing, il tutto al fine di sviluppare e distribuire una soluzione agile ed efficace per l’ottimizzazione delle performance applicative.

“Siamo impegnati a dare continuità alla nostra offerta in area database quella che ci caratterizza da sempre” – ha affermato Andrea Guidi, Sales and Marketing Manager di Softpi. “Microsoft SQL ha acquisito importanti quote di mercato e lo hanno scelto molti dei nostri partner IT per supportare le loro applicazioni enterprise. AimBetter è una soluzione di alto profilo a costi contenuti, atta a analizzare le prestazioni di SQL Server al fine di risolvere anomalie, errori di configurazione, rallentamenti in tempo reale. Riteniamo che possa essere uno strumento prezioso per chiunque abbia scelto SQL Server. A questo si aggiunge la possibilità per i clienti di usufruire di un servizio tecnico ultra-specialistico online nei casi particolarmente complessi da dipanare”.

AimBetter è una soluzione che fa dell’automazione il suo principale punto di forza. Erogata come servizio Cloud (SaaS), analizza le relazioni e le dipendenze sia nel database che nell’ambiente IT, così da monitorarne e ottimizzarne continuamente le prestazioni. Grazie ad AimBetter è semplice identificare i problemi relativi alle prestazioni SQL del database, del server, del sistema operativo e dell’hardware, anche da parte di personale IT non dedicato alla gestione delle applicazioni.

Il prodotto fornisce accesso alle informazioni tramite una pratica interfaccia web dalla UX curata e moderna, offre completa copertura per il database e l’ambiente IT di supporto e, soprattutto, identifica immediatamente i problemi che si ripercuotono sulle prestazioni delle applicazioni, allertando subito il responsabile. In questo modo, l’IT supporta in modo efficiente le esigenze di business dell’azienda, risparmiando tempi e costi grazie l’efficacia dell’applicazione e di tutti i benefici dell’erogazione a servizio. Softpi, dal canto suo, offre sia la soluzione che il supporto tecnico esperto, che è fondamentale per identificare e risolvere rapidamente eventuali colli di bottiglia.