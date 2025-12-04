Sony e NoviSign rendono il digital signage più intelligente

Sony e NoviSign annunciano la fase successiva della loro collaborazione di lunga data, segnando un nuovo passo avanti nella loro missione di rendere il digital signage più intelligente, più sostenibile e più facile da implementare su larga scala.

Basandosi su oltre un decennio di collaborazione, le due aziende hanno ampliato l’integrazione tra i display professionali BRAVIA di Sony, la piattaforma Sony AITRIOS e il sistema di gestione dei contenuti (CMS) di NoviSign per semplificare la creazione e la gestione di reti di digital signage dinamiche destinate a qualsiasi ambiente aziendale, commerciale o educativo. La collaborazione potenziata combina l’hardware leader del settore e la tecnologia di edge computing intelligente di Sony con il software basato su cloud di NoviSign, garantendo semplicità plug-and-play, affidabilità e scalabilità.

NoviSign supporta i dispositivi basati su Android dalla versione 4, rendendo il suo CMS nativamente compatibile con i display BRAVIA di Sony basati su Android. Questa sinergia di lunga data ha permesso ai clienti di vari settori di gestire i contenuti in modo trasparente senza bisogno di lettori esterni.

Sony e NoviSign: una partnership incentrata sulla concretezza

La collaborazione si è finora concretizzata in modo esemplare in progetti come quello dell’Università della Florida, dove i display professionali BRAVIA di Sony sono stati integrati con il CMS di NoviSign per offrire una segnaletica digitale visivamente accattivante e sostenibile in tutto il campus. Grazie alle funzionalità di gestione remota, la soluzione ha ridotto la necessità di interventi di manutenzione in loco, contribuendo al risparmio energetico e minimizzando gli sprechi.

La nuova fase della partnership introduce il supporto completo per Zero Touch Provisioning (ZTP), un’innovazione chiave che consente la configurazione e l’implementazione automatica di grandi flotte di display professionali BRAVIA. Con ZTP, gli amministratori IT e gli integratori di sistemi possono configurare in remoto il display, installare il CMS NoviSign e renderli pronti all’uso immediatamente. All’avvio, il display mostrerà un codice QR, la cui scansione completerà l’installazione. Questa automazione accelera notevolmente i tempi di implementazione, riduce i costi operativi e minimizza gli sprechi di trasporto e imballaggio, allineandosi così agli obiettivi di sostenibilità delle aziende.

“La nostra collaborazione con NoviSign continua ad evolversi in modi che offrono vantaggi misurabili per i clienti”, ha affermato Thorsten Prsybyl, European Retail Sales Manager, Sony Professional Displays & Solutions Europe. “Combinando la potenza di elaborazione e l’efficienza energetica della piattaforma BRAVIA di Sony con il solido CMS e il Zero Touch Provisioning di NoviSign, offriamo un approccio davvero semplificato alla segnaletica digitale, che consente di risparmiare tempo, risorse ed energia durante tutto il ciclo di vita di ogni implementazione“.

Parallelamente, NoviSign sta anche integrando la piattaforma AITRIOS di Sony, che consente l’elaborazione AI edge direttamente all’interno del sistema di sensori. Questa integrazione consente a NoviSign di espandere la propria offerta di segnaletica digitale oltre la riproduzione tradizionale, introducendo funzionalità quali l’analisi del pubblico, approfondimenti in tempo reale sul coinvolgimento e la regolazione contestuale dei contenuti.

“L’aggiunta di AITRIOS alla nostra collaborazione apre un nuovo capitolo”, ha affermato Gil Matzliah, CEO di NoviSign. “Ora stiamo combinando i display di livello mondiale e la tecnologia AI edge di Sony con il nostro CMS flessibile, offrendo ai nostri clienti non solo segnaletica digitale, ma anche sistemi di comunicazione intelligenti in grado di adattarsi dinamicamente al loro ambiente. Si tratta di un’enorme opportunità per rendere il coinvolgimento digitale più significativo e più efficiente“.

NoviSign collabora attualmente con oltre 250 integratori di sistemi in tutto il mondo, tra cui più di una dozzina di partner di lunga data in Giappone e una presenza consolidata in Europa, Stati Uniti, e America Latina. Queste reti svolgeranno un ruolo fondamentale nell’ampliamento dell’offerta congiunta, in particolare alla luce della crescente domanda di segnaletica digitale sostenibile e intelligente.

“I display professionali BRAVIA di Sony e la piattaforma AITRIOS offrono una qualità dell’immagine eccezionale, un’elaborazione intelligente e un’elevata efficienza energetica alla segnaletica digitale“, ha aggiunto Matzliah. “Insieme al software di NoviSign, offriamo una soluzione che rende la gestione delle reti più veloce, più ecologica e più intelligente, sia che si tratti di cinque schermi o di cinquemila“.